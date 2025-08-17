Muere Terence Stamp, actor de 'Superman', a los 87 años

C. P. S. Domingo, 17 de agosto 2025, 17:24 Comenta Compartir

Terence Stamp, que se dio a conocer como actor en el Londres de los años 60 y llegó a interpretar al archienemigo General Zod en las exitosas películas de Hollywood «Superman» y «Superman II», ha fallecido este domingo a los 87 años, según informó su familia. El actor, nominado al Óscar, protagonizó películas como «Teorema», de Pier Paolo Pasolini, en 1968, y «Una temporada en el infierno», en 1971, hasta «Las aventuras de Priscilla, reina del desierto», en 1994, en la que interpretó a una mujer transgénero.

La familia dijo en un comunicado que Stamp falleció el domingo por la mañana. «Deja tras de sí una obra extraordinaria, tanto como actor como escritor, que seguirá conmoviendo e inspirando a la gente durante muchos años», dijo la familia. «Pedimos privacidad en estos momentos tan tristes».

Nacido en el East End de Londres en 1938, hijo de un fogonero de remolcador, soportó los bombardeos de la ciudad durante la Segunda Guerra Mundial antes de dejar la escuela para trabajar inicialmente en publicidad, y finalmente ganó una beca para ir a la escuela de arte dramático. Famoso por su atractivo físico y su impecable sentido de la moda, formó una de las parejas más glamurosas de Gran Bretaña junto a Julie Christie, con quien protagonizó «Lejos del mundanal ruido» en 1967. También salió con la modelo Jean Shrimpton y fue elegido como musa por el fotógrafo David Bailey.

Tras no conseguir el papel de James Bond para suceder a Sean Connery, apareció en películas italianas y trabajó con Federico Fellini a finales de la década de 1960. Abandonó el centro de atención y estudió yoga en la India antes de conseguir su papel más destacado: el del general Zod, el líder megalómano de los kryptonianos, en «Superman» en 1978 y su secuela en 1980. A continuación, apareció en otras películas, como «Valkiria», con Tom Cruise, en 2008; «Destino oculto», con Matt Damon, en 2011, y películas dirigidas por Tim Burton.

