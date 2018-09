'Green Book' gana el premio del público en el festival de Toronto Viggo Mortensen. / Reuters La primera incursión en el drama de Peter Farrelly, protagonizada por Mahershala Ali y Viggo Mortensen, podría convertirse en un contendiente sorpresa para los Oscar COLPISA / AFP Toronto Lunes, 17 septiembre 2018, 00:22

La película de Peter Farrelly 'Green Book', protagonizada por Mahershala Ali y Viggo Mortensen, ganó este domingo el premio del público en el Festival Internacional de Cine de Toronto, una recompensa que podría convertirla en una contendiente sorpresa para los Oscar.

El filme narra la historia de un hombre ítalo-estadounidense de clase trabajadora que toma un trabajo como chofer de un pianista clásico afroamericano en la década de los 60, en Estados Unidos. «Esta victoria va más allá de mis sueños más locos», ha dicho el director en una breve declaración leída por los organizadores. Farrelly es conocido por sus comedias 'Dos tontos muy tontos' y 'Algo pasa con Mery'.

Otorgado desde 1978, el premio del público se basa únicamente en los votos de la audiencia. La película de Farrelly superó a la de Alfonso Cuarón, 'Roma' (segundo finalista) y a la de Barry Jenkins, 'If Beale Street Could Talk' (primer finalista), para el primer premio del festival.

Basada en una historia real, la película habla de Don Shirley (Ali), un hijo atildado de inmigrantes jamaicanos que se comporta con la confianza de un príncipe y habla un inglés perfecto, pero que, según una referencia de los organizadores del festival, «no está formado para la brutal intolerancia de su época». Así que contrata a un peleador callejero, Tony 'Lip' Vallelonga (Mortensen), para acompañarlo en su viaje, guiado por el Libro Verde de hoteles y restaurantes seguros para los negros en los estados del sur de Estados Unidos, en plena segregación.

Mientras profundiza en el tema central de las relaciones raciales de Estados Unidos, la película utiliza la ligereza para disipar los fundamentos del prejuicio y la discriminación. La cohabitación de los dos viajeros no será siempre fácil, pero aprenderán a conocerse mejor y a descubrir que las personas, negras o blancas, no son tan diferentes entre sí.

El Festival de Toronto (TIFF), el más importante de su tipo en América del Norte, se considera a menudo un trampolín para los Oscar estadounidenses, ya que cuenta con la atención de un importante contingente de medios de comunicación. Otorgado a partir de 1978 y basado enteramente en los votos de la audiencia, su People's Choice Award es un referente para los Premios de la Academia.

El ganador del premio de la audiencia de Toronto de este año superó varias películas que ya generan entusiasmo para los Óscar, incluida la biográfica de Neil Armstrong 'First Man' de Damien Chazelle, protagonizada por Ryan Gosling y Claire Foy; el filme feminista de Steve McQueen 'Widows' con Viola Davis, y la historia protagonizada por Lady Gaga, 'A Star Is Born', en el debut como director de Bradley Cooper.

También se ha hablado mucho de las actuaciones de Nicole Kidman en 'Destroyer', Steve Carell y Timothee Chalamet en 'Beautiful Boy' y Robert Redford en 'The Old Man and the Gun'.