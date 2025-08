El Festival Luna de Cortos de Riego de la Vega cierra el telón con 'Sexo a los 70'

Leonoticias León Sábado, 2 de agosto 2025, 17:55 Comenta Compartir

La duodécima edición del Festival Internacional Luna de Cortos cierra el telón este sábado con 'Sexo a los 70', de la realizadora Vanesa Romero, como vencedor en la categoría de Ficción-Premio Margarita Alexandre, mientras que 'Recordos asolagados', de David Vázquez, ha obtenido el triunfo en la sección Rural-Premio Miguel Pérez Trébol, y 'Mañana muérete', de Rocío Martín, ha ganado el premio al mejor cortometraje de cine y mujer.

Además, 'Voz de trompeta', de los directores Pilar Smoje y David Monarte, se ha llevado el premio en la categoría de País Invitado, Chile, y 'Oinez', de Leire Egaña, ha ganado el galardón de valores humanos-Premio Manuela Cabero.

El premio al mejor guion ha sido para Juan Carlos Rubio y Dani Ruz, por 'All yu need is love', de Dani Ruz. Los reconocimientos a la Mejor Interpretación, masculina y femenina, han recaído en Vicente Vergara, por su interpretación en 'Macarena, una comedia espiritual', de Nazaret Beca, y Cristina Marcos, por su papel en 'Agonía', de Eulalia Ramon.

Además, la categoría de Ficción Internacional ha dejado dos menciones especiales; la primera de ellas a Luis Fernández De Eribe, por su interpretación en 'Spaguetti al dente', (Italia), de la directora Alessia Toffoli y la segunda para Fabio di Nardi, realizador de la misma película de la directora Alessia Toffoli y hay sendos reconocimientos para Saida Santana y Paulina Gálvez.

En la gala de clausura de esta tarde-noche, presentada por el periodista Fran Pomares y la bailarina, cantante y actriz Rosario Granell, en el parque La Pista de Riego de la Vega, también se hace entrega de los premios de honor a las actrices Saida Santana (Premio Luna Nacional) y Paulina Gálvez (Premio Luna Internacional).

