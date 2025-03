El edificio de León que podría ser un decorado de 'The brutalist' La película con diez nominaciones a los Oscar cuenta con las edificaciones brutalistas casi como un protagonista más | Una plaza de la capital leonesa tiene un ejemplo de esta arquitectura

La arquitectura brutalista fue una corriente que ha dejado huella en numerosas ciudades de todo el mundo, como León. Estos edificios se caracterizan por construcciones minimalistas que muestran los materiales desnudos y los elementos estructurales sobre el diseño decorativo. El uso del hormigón y ladrillos vistos, sin lucir ni pintar, los dota de formas geométricas angulares y pocos colores, tanto es así que predominan los edificios monocromáticos. También se usan materiales como el acero, la madera y el vidrio.

Así es el complejo que se construyó en la plaza de Santo Domingo con la Gran Vía de San Marcos a finales de la década de 1960. Un edificio ya integrado que puede pasar desapercibido y que podría ser un decorado perfecto para una de las películas favoritas para unos Oscar a los que llega con diez nominaciones, 'The Brutalist'.

En la cinta se cuenta parte de la vida de László Toth, interpretado por Adrien Brody. Este visionario arquitecto llega a Estados Unidos huyendo de la Europa de posguerra. Llega allí para reconstruir su vida, su obra y su matrimonio con su esposa Erzsébet tras verse obligados a separarse durante la II Guerra Mundial a causa de los cambios de fronteras y regímenes. Solo y en un nuevo país totalmente desconocido para él, László se establece en Pensilvania, donde el adinerado y prominente empresario industrial Harrison Lee Van Buren reconoce su talento para la arquitectura.

Toth es quien influyó a numerosos arquitectos de todo el mundo. Entre ellos, Jesús Arroyo Quiñones, que compartió el encargo en León con otro compañero, el madrileño Jesús Carbajal Ferrer. Ambos lo redactaron y desde el principio fue criticado por su especulación urbanística agravada por su ubicación, en el centro de la ciudad, pues es el edificio más grande de la plaza de Santo Domingo, justo al lado del centro histórico de León. Esta intervención del arquitecto Carbajal fue un antecedente de su proyecto para el edificio Torre de Valencia Madrid, situado junto al parque del Retiro, en una operación urbanística también acompañada de polémica.

Pese a todas estas críticas, el edificio para viviendas de lujo, locales comerciales y oficinas se convirtió en un ejemplo de modernidad arquitectónica que daba la espalda a los principios conservadores de su entorno arquitectónico. Una apuesta próxima a ciertas ideas de los arquitectos ingleses Alison y Peter Smithson que quedan reflejadas en el acabado de su compleja volumetría, proyectada en un complejo sistema de piezas prefabricadas de hormigón de color gris y acabado áspero. Por otra parte, al modo del edificio londinense Robin Hood Gardens de los arquitectos ingleses, en el interior se desarrolla una calle elevada con acceso desde la Gran Vía de San Marcos, en este caso proyectada sobre una secuencia de espacios interiores con salida por un pasaje a la plaza.

Así, este polémico complejo arquitectónico de Quiñones y Carbajal es un ejemplo del cierre del movimiento moderno en León, siendo su imagen apreciada desde el momento de su construcción por la innovación plástica que introdujo, a pesar de la dura crítica recibida como intervención urbana.

Otro pequeño ejemplo

Hay varios edificios más que podrían encajar dentro del brutalismo arquitectónico pero que no aparecen, todavía no, en guías que recogen edificios de todo tipo como 'docomomo ibérico'. No muy lejos del que protagoniza este artículo, en los números trece y quince de la calle Ramón y Cajal, está este otro bloque.

De dimensiones más modestas que el su «hermano mayor» pero misma factura: grandes bloques de hormigón, madera y acero vistos. La fecha de construcción es algo posterior: 1977.