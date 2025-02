El Goya de Honor obligará a Marisol a salir a la luz

Oskar Belategui Miércoles, 23 de octubre 2019, 17:08 | Actualizado 19:25h. Comenta Compartir

Habría que remontarse a Greta Garbo para buscar un ejemplo similar de actriz que renuncia a la vida pública y se sumerge en un anonimato que no puede romper ningún cheque con muchos ceros. A sus 71 años, Pepa Flores, Marisol, vive en una torre de la Malagueta con vistas al Mediterráneo junto a su pareja, Massimo Stecchini, y se deja ver con gafas oscuras en el paseo marítimo. Disfruta de sus tres hijas, Tamara, María (actriz) y Celia, y de su nieto. Hace unos años, el centro cultural malagueño La Térmica organizó una exposición con 50 fotografías suyas tomadas por César Lucas. Ella no apareció. Tampoco recogió el título de Hija Predilecta de Málaga que recibió el año pasado ni la Medalla de Honor del Círculo de Escritores Cinematográficos en 2016.

Ahora, el Goya de Honor recompensa «las inolvidables interpretaciones de una de las actrices más queridas y recordadas por el gran público», según la Academia, que celebrará el 25 de enero su gala precisamente en Málaga. De momento, la actriz y cantante ha agradecido el galardón, aunque no se sabe si acudirá a recogerlo o si comparecerá ante los medios, tal como han hecho los anteriores merecedores del Goya de Honor. «Me siento muy honrada y agradecida por este reconocimiento, y por ello quiero darle las gracias a la Academia y desearle mucha salud a nuestro cine», ha afirmado un mito que dijo adiós con 37 años.

Nacida en Málaga en 1948, Pepa Flores ha sido una presencia constante en la vida española que empezó como niña prodigio y acabó de icono de la Transición: su histórico desnudo el 16 de septiembre de 1976 en la portada de la recién nacida 'Interviú' simbolizó el tránsito del franquismo a la democracia. Protagonizó su primera película en 1960, 'Un rayo de sol', y se despidió del cine en 1985 con 'Caso cerrado'.

Sus comienzos se remontan a su participación en una actuación con el grupo de coros y danzas de Málaga en Televisión Española, donde fue descubierta por el productor y representante Manuel Goyanes, con quien inició su carrera cinematográfica. Goyanes se la llevó a vivir a su casa en Madrid mientras su madre se quedaba en una pensión. A las órdenes de Luis Lucía rodó 'Un rayo de luz', 'Ha llegado un ángel', 'Tómbola', 'Las cuatro bodas de Marisol', 'Marisol rumbo a Río'...

Marisol en su primera película, 'Un rayo de luz' (1960) y en una fotografía reciente. Abajo, la mítica portada de 'Interviú' en 1976.

Aquella niña pizpireta rubia y resabiada creció y en los 70 cambió el cine de entretenimiento familiar por el compromiso político. Se hizo militante del Partido Comunista de los Pueblos de España, una escisión por la izquierda del PCE. Trabajó a las órdenes de Juan Antonio Bardem ('La corrupción de Chris Miller', 'El poder del deseo') y Mario Camus, con quien rodó 'Los días del pasado'. En este drama compartió la pantalla con su pareja y padre de sus tres hijas, Antonio Gades, con el que también colaboró en 'Bodas de sangre' y 'Carmen', firmadas ambas por Carlos Saura.

Marisol, que llegó a aparecer en 'El show de Ed Sullivan', grabó más de 500 canciones y representó a España en el festival de la OTI. Su legado sigue muy presente en la cultura popular, como constataba la cantante Amaia, que en 'Operación Triunfo' se reconocía «una friqui» de la artista mientras preparaba la canción 'Me conformo', que la malagueña llegó a versionar en japonés. Pepa Flores ha tenido que bregar con su condición de estrella infantil explotada, niña prodigio del franquismo y musa de la izquierda.Logró matar a Marisol a cambio de desaparecer.«Antes yo no me quería nada, ahora sí me quiero», confesó hace veinte años en una entrevista concedida para ayudar a una asociación de discapacitados de Málaga.