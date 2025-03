Vecinos de Encinedo: «Me despertó el terremoto, pegó bien» El alcalde, residente en Losadilla, compara al temblor con el de Triacastela (Lugo) de 1997 aunque asegura que «este no ha sido tan fuerte»

«En un primer momento pensé que se habría levantado alguna de mis hijas pero lo vi todo encendido en lo comenté con mi mujer: ha debido de ser un terremoto». José Manuel Moro Carrera, alcalde de Encinedo, está en lo cierto. Un sismo de 3.1 a las cuatro y media de la madrugada es lo que le ha despertado a él y a otros vecinos: «Sí, son varias las personas con las que lo he comentado por la mañana, muchas lo han notado y les ha despertado».

José Manuel, que reside en Losadilla, dice no haberse despertado por un temblor de tierra desde hace casi tres décadas: «No fue tan fuerte como el de hace veinte o treinta años (en referencia al terremoto de 5.1 en Triacastela, Lugo) pero este pegó bien«. Respecto al otro terremoto más fuerte, el de 2.8 a las nueve y media de la mañana, asegura que »estaba en el trabajo en la cantera, así que imposible enterarme«:

A pocos kilómetros de Losadilla, en Silván, el alcalde de Benuza, Domingo Cabo Valle, asegura haberse enterado de los terremotos por la llamada de Leonoticias: «La semana pasada también hubo y nos enteramos por la prensa, igual que otro que en Castrillo. Y hoy, nada, ha debido de haber dos pero nadie ha notado nada. Yo esta noche dormí en Silván, que hubo de madrugada cerca, y no me he enterado».

En el bar y restaurante Adeal de La Baña, Asunción tampoco ha notado ninguno de los temblores y comenta que «hasta ahora nadie de los que ha pasado por el bar ha dicho nada, no se ha comentado».

Disparidad entre unos pueblos y otros por una sucesión de pequeños terremotos que han sacudido el oeste leonés durante la madrugada y la mañana del primer día de marzo.