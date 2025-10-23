Sale adelante otra moción por la autonomía en un pueblo de León Los diez concejales presentes del pleno, del PSOE, UPL, PP y de una formación local, dieron su 'sí' a la propuesta de defender la creación de una comunidad propia para la Región Leonesa

El ayuntamiento de Villarejo de Órbigo ha aprobado este jueves en el pleno municipal la moción en defensa de la creación de una comunidad autónoma propia para la Región Leonesa, formada por las provincias de León, Salamanca y Zamora.

La propuesta, presentada al pleno municipal de forma conjunta por el grupo municipal de UPL (3), PSOE (2) y Villarejo Contigo (1), ha resultado aprobada por unanimidad de los diez concejales presentes, tras registrarse la ausencia en el pleno de un concejal de la corporación, contando por ello la moción leonesista con el voto a favor de los diez ediles de UPL, PP, PSOE y Villarejo Contigo que han participado en el pleno.

Y ya van 68 en León y 73 entre las tres provincias

Con esta aprobación, Villarejo de Órbigo se convierte en el municipio número 68 de la provincia de León y el 73 de la Región Leonesa en apoyar la moción a favor de una comunidad autónoma propia para la Región Leonesa, lo que supone el 56% de la población representada en el caso de la provincia de León.