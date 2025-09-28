UPL considera «un ejercicio de electoralismo» la apertura del ramal Astorga-La Bañeza y pide abrir toda la Ruta de la Plata Los leonesistas tildan de «insuficientes» las mociones de reapertura parcial planteadas en Astorga y La Bañeza por el PP y apuestan por la reapertura de la Ruta de la Plata en su totalidad

Unión del Pueblo Leonés critica la presentación de las mociones instando a ADIF y al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para la reapertura del tramo Astorga-La Bañeza como ramal ferroviario para mercancías, por considerarlo una medida electoralista y que constituye «promesas vacías y sin mucho sentido», señalando que «solo podría contemplarse, en todo caso, como un primer paso para reabrir todo el corredor ferroviario de la Ruta de la Plata, algo que es un objetivo innegociable para UPL».

En este aspecto, los leonesistas apuntan que reabrir la vía férrea para mercancías únicamente en el tramo entre Astorga y La Bañeza «no resulta suficiente y no solucionaría el problema de fondo, que es la necesidad de vertebrar el Oeste tanto para el tráfico de mercancías como para el de viajeros», y señalan que «si las mercancías no pueden trasladarse más allá de La Bañeza, la exportación por ferrocarril seguiría bloqueada hacia el sur».

Críticas al Corredor Atlántico

Por otro lado, afirman que «UPL lleva a cabo reivindicaciones serias y no meras propuestas electoralistas, como parece que están agitando los alcaldes del Partido Popular», e indican que mientras estos proponen la inclusión de dicho tramo en el Corredor Atlántico, «nada se sabe de este asunto por parte del delegado para el Corredor Atlántico y redes complementarias de la Junta, Luis Fuentes, que ni está, ni se le espera, pese a su sueldo de 74.000 anuales».

Asimismo, los comités comarcales de UPL de Astorga y de La Bañeza- Páramo inciden en que los alcaldes de ambas ciudades, del PP, se ríen de los ciudadanos al pedir solamente el tramo de ferrocarril para mercancías entre Astorga y La Bañeza.

Gesto electoralista repetido

Afirman desde los mencionados comités que se trata de un gesto electoralista que se repite de forma constante y recíproca entre el PP y el PSOE, cuando «lo realmente necesario es reabrir todo el corredor ferroviario y suelo industrial público, que, en el caso de La Bañeza, no existe, pese a que era la propuesta estrella del alcalde», quien afirmaba que trataría de atraer empresas, mientras «ya vemos lo que ha sucedido con Azucarera y la nula implicación de la Junta».

Por ello, los leonesistas reclaman que la Junta de Castilla y León y el Gobierno de España actúen «de una vez por todas» con la Ruta de la Plata y recuperen todo su eje vertebrador. En este aspecto, los mencionados comités comarcales de UPL piden a la ciudadanía que tome nota de los «reiterados engaños y promesas incumplidas de los alcaldes populares de La Bañeza y Astorga», ciudades que recuerdan están al borde de perder los 10.000 habitantes «por las políticas nefastas de PP y PSOE en las últimas décadas».