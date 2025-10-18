La ULE inicia en Boca de Huérgano su trabajo de colaboración con el territorio afectado por los incendios forestales Una treintena de investigadores de 10 de los 18 grupos que integran ULEgif participaron en esta primera jornada, en la que se presentaron las líneas de trabajo y capacidades del grupo para abordar la problemática de los incendios desde diferentes perspectivas

Leonoticias León Sábado, 18 de octubre 2025, 14:29 Comenta Compartir

El grupo de trabajo ULEgif –Gestión Integral de Incendios Forestales- ha celebrado en la tarde de este viernes en el municipio de Boca de Huérgano su primera jornada de trabajo para establecer un canal director de colaboración con el territorio.

Un encuentro que contó con una amplia participación vecinal de municipios del entorno afectados este verano por el fuego y en la que una treintena de investigadores de la Universidad de León presentaron las capacidades integrales de ULEfig para abordar la problemática de los incendios forestales desde diferentes ámbitos.

Un grupo de carácter multidisciplinar y dinámico de ULEgif, integrado por más de un centenar de investigadores de 18 ámbitos de conocimiento —desde la ingeniería forestal, la ecología del fuego o la salud pública, hasta la antropología social y la física de la atmósfera— que trabajan de forma coordinada para ofrecer una respuesta científica, técnica y social al problema de los incendios forestales.

Investigadores experimentados

El vicerrector de Investigación y Transferencia, Santiago Gutiérrez, destacó que no se trata de un grupo que empiece de cero, sino de investigadores que ya llevan tiempo colaborando con los municipios afectados y que ahora se unen para ofrecer una respuesta más integrada y útil para el territorio. Además, recordó que ULEgif es un grupo dinámico y abierto, previniendo la incorporación de nuevos investigadores y capacidades en las próximas semanas.

Durante el encuentro, representantes de diez de estas áreas presentaron brevemente sus líneas de trabajo, demostrando una trayectoria consolidada en la investigación de los incendios forestales y sus consecuencias. Todo ello dio paso a un diálogo con los asistentes, que trasladaron sus inquietudes y necesidades, especialmente en relación con la gestión forestal y la prevención.

Habilitado un correo electrónico

El compromiso principal del grupo, según destacó el vicerrector, es el de actuar como una vía de asesoramiento y acompañamiento, contribuyendo con conocimiento y propuestas a la recuperación y gestión sostenible del entorno. Como medida inmediata, ULEgif habilitará a partir de la próxima semana un correo electrónico para atender las consultas de la ciudadanía y canalizar peticiones o sugerencias relacionadas con la prevención y gestión de incendios.

Además, el grupo se ha comprometido a ser «otra vía más» para acceder a las administraciones, sirviendo de puente para que las preocupaciones de la comunidad sean comentadas ante las autoridades. De hecho, el grupo tiene programada una reunión con el consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León, actualmente competente de la recuperación del paraje de Las Médulas, afectado por el fuego el pasado mes de agosto. ULEGif continuará en las próximas semanas su trabajo de campo con una nueva jornada en Páramo del Sil,