Sufre un accidente en Villamanín al intentar evitar un ciervo El propio conductor fue quien dio aviso de la salida de vía

I. S. León Sábado, 16 de agosto 2025, 11:20

Un accidente más aparatoso que grave en la localidad de Villamanín. Un vehículo sufre una salida de vía en torno a las 3:19 horas de la madrugada de este sábado, 16 de agosto.

El accidente se produce en la N-630, a la altura del kilómetro 97, dentro del término municipal de Villamanín. Se trata de una salida de vía de un turismo que intentó evitar la colisión con un ciervo.

El conductor, un hombre de 32 años, fue el que dio la llamada de alerta al Servicio de Emergencias del 112 de Castilla y León.

Hasta el lugar de desplaza Sacyl, para atender al único ocupante del vehículo que refiere dolor en el costado, y la Guardia Civil.