leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Desalojan tres pedanías de Ponferrada con más de 300 personas durante la madrugada
Imagen de archivo de un ciervo.

Sufre un accidente en Villamanín al intentar evitar un ciervo

El propio conductor fue quien dio aviso de la salida de vía

I. S.

I. S.

León

Sábado, 16 de agosto 2025, 11:20

Un accidente más aparatoso que grave en la localidad de Villamanín. Un vehículo sufre una salida de vía en torno a las 3:19 horas de la madrugada de este sábado, 16 de agosto.

El accidente se produce en la N-630, a la altura del kilómetro 97, dentro del término municipal de Villamanín. Se trata de una salida de vía de un turismo que intentó evitar la colisión con un ciervo.

El conductor, un hombre de 32 años, fue el que dio la llamada de alerta al Servicio de Emergencias del 112 de Castilla y León.

Hasta el lugar de desplaza Sacyl, para atender al único ocupante del vehículo que refiere dolor en el costado, y la Guardia Civil.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los vecinos de Palacios del Sil contra Feijóo y Mañueco: «Valientes, id ahora a la Valduerna»
  2. 2 Se complica la situación en los incendios forestales de León que tienen «un comportamiento explosivo»
  3. 3 Agentes forestales en León: «Nos mandan solos a los incendios y nos quitan medios en plena extinción»
  4. 4 Cuatro miembros de la UME heridos con quemaduras y una lesión en el incendio de Odollo
  5. 5 Rufina, la vecina de Las Médulas que perdió su casa: «Nos han quitado el pueblo, el alma y la vida»
  6. 6 Localizan a una menor que desapareció hace una semana en San Andrés del Rabanedo
  7. 7 «No me voy a ir de mi casa hasta que no vea el riesgo»
  8. 8 La Cultural se estrella contra la realidad del fútbol profesional
  9. 9 Incendios en León: información actualizada de los cortes de carreteras este 15 de agosto
  10. 10 Rescatan a dos pescadores en el río Sil tras abrirse las compuertas de un embalse

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Sufre un accidente en Villamanín al intentar evitar un ciervo

Sufre un accidente en Villamanín al intentar evitar un ciervo