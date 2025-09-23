Una septuagenaria queda atrapada en su vehículo tras volcar en Brazuelo La mujer ha requerido asistencia tras caer a un desnivel en el margen de la carretera

Un tramo de la vía donde se produjo el siniestro.

Leonoticias León Martes, 23 de septiembre 2025, 12:11

Un accidente vial, producido en el límite con El Bierzo, en la N-VI, en Brazuelo, se ha saldado con una persona herida.

Los hechos ocurrieron a las 11:09 horas, cuando la sala de Emergencias 112 recibía una llamada alertando de la salida de vía de un turismo que conducía una mujer de 70 años.

El vehículo ha terminado volcando en un pequeño desnivel que había fuera de la carretera, mientras que la piloto se había quedado encerrada en el interior sin posibilidad de salir.

El 112 ha dado aviso de la situación a Guardia Civil de Tráfico y bomberos de Sepeis de Astorga de la Diputación, así como a Sacyl que ha enviado asistencia al lugar del siniestro.

