leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un tramo de la vía donde se produjo el siniestro.

Una septuagenaria queda atrapada en su vehículo tras volcar en Brazuelo

La mujer ha requerido asistencia tras caer a un desnivel en el margen de la carretera

Leonoticias

Leonoticias

León

Martes, 23 de septiembre 2025, 12:11

Un accidente vial, producido en el límite con El Bierzo, en la N-VI, en Brazuelo, se ha saldado con una persona herida.

Los hechos ocurrieron a las 11:09 horas, cuando la sala de Emergencias 112 recibía una llamada alertando de la salida de vía de un turismo que conducía una mujer de 70 años.

El vehículo ha terminado volcando en un pequeño desnivel que había fuera de la carretera, mientras que la piloto se había quedado encerrada en el interior sin posibilidad de salir.

El 112 ha dado aviso de la situación a Guardia Civil de Tráfico y bomberos de Sepeis de Astorga de la Diputación, así como a Sacyl que ha enviado asistencia al lugar del siniestro.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Bombazo en la Cultural: Raúl Llona, destituido
  2. 2 PlusContacto anuncia un Erte para 372 trabajadoras en León y lo justifica con un «ciberataque»
  3. 3 La «vergüenza» ya afecta a las ventas y se avecina otro invierno «congelados»
  4. 4 Plazas desiertas en las oposiciones de Secundaria: de la «falta de vocación» a un sistema «obsoleto»
  5. 5 Los bomberos tienen que liberar a un herido en un accidente vial en Vegas del Condado
  6. 6 Un escape de gas en el barrio del Olímpico de León moviliza a los bomberos
  7. 7 Cuatro detenidos por asaltar una vivienda en Armunia, agredir a una pareja y secuestrar a su hijo
  8. 8 Tapas y bares que participan en la Ruta de la Morcilla 2025
  9. 9 La gran mamá de los perros «raza pobrecín»
  10. 10 Atropellada una joven en la zona de la universidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Una septuagenaria queda atrapada en su vehículo tras volcar en Brazuelo

Una septuagenaria queda atrapada en su vehículo tras volcar en Brazuelo