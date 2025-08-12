leonoticias - Noticias de León y provincia

Satse León reclama a la Diputación que convoque el procedimiento de carrera profesional

El Sindicato de Enfermería registra formalmente una petición y recuerda que otras instituciones provinciales lo tienen en marcha

León

Martes, 12 de agosto 2025, 10:44

El Sindicato de Enfermería Satse en León demanda que la Diputación convoque de manera urgente el procedimiento de la carrera profesional para quienes prestan servicio en la institución. Se trata de un sistema que reconoce no solo la experiencia de personal de Enfermería y fisioterapeutas, sino también su desarrollo profesional. Satse León subraya que otras diputaciones ya han implantado la carrera profesional y, por tanto, se produce un agravio comparativo.

Al no implantar la carrera profesional, argumentan, los profesionales de la Diputación tienen una pérdida en su retribución económica, lo que supone un factor negativo que se suma a las complejas condiciones laborales de enfermeras y fisioterapeutas que trabajan en esta Administración. Afirman que la falta de reconocimiento de ese complemento y el de la continuidad asistencial, así como la ponderación insuficiente de las noches, hacen que los profesionales se marchen a otras instituciones a trabajar, como la Gerencia de Servicios Sociales o Sacyl, donde sí se tienen reconocidos.

Satse León subraya que la fuga de profesionales a otras administraciones se produce incluso con quienes tienen su plaza en propiedad y solicitan excedencias voluntarias por las condiciones laborales y el reconocimiento de su profesionalidad en otras instituciones.

