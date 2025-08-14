leonoticias - Noticias de León y provincia

Mañueco prevé que los Cecopis de León y Zamora propondrán una desescalada de las evacuaciones
Cafetería Salencias hotel Pico Agujas II.

Salen a licitación un restaurante y un hostal en un pueblo de León

La Diputación de León establece un valor estimado del contrato de 916.392 euros y un presupuesto base de 458.196 euros por dos anualidades, prorrogables dos ejercicios más

Leonoticias

Leonoticias

León

Jueves, 14 de agosto 2025, 11:42

La Diputación de León, por medio del área de Turismo que dirige Octavio González, ha licitado el contrato para la contratación del servicio de restaurante-cafetería de Salencias y el hostal residencia Pico Agujas en la estación invernal de San Isidro. Según se establece en los pliegos, el valor estimado del contrato asciende a 916.392 euros, mientras que el presupuesto base es de 458.196 euros.

El contrato que se ofrece por parte de la Diputación de León es de dos años, hasta el 31 de agosto de 2027, prorrogable otros dos años más. El plazo para la presentación de las ofertas se prolonga hasta el próximo 28 de agosto.

En los pliegos del contrato se establece como importe mínimo de licitación el canon variable anual de 0,20% de los ingresos obtenidos por la estación invernal de San Isidro en concepto de precios y tasas por utilización de sus instalaciones durante el periodo de vigencia del contrato (más el 21% de IVA), que se licitará al alza. Además, se estima que el total de ingresos a percibir anualmente por el concesionario asciende a 229.098 euros sin impuestos.

Entre los criterios a valorar en la licitación, se encuentran la presentación de un canon variable más alto y el conocimiento del idioma portugués por parte del personal de atención al público, así como la creación de un plan de explotación y la celebración de actividades complementarias, como jornadas gastronómicas temáticas, actuaciones musicales o artísticas e iniciativas lúdicas.

