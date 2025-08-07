Sale a licitación el servicio de primera urgencia y traslado de heridos en San Isidro y Leitariegos El valor estimado del contrato, que se prolongará hasta el 1 de junio de 2027, se ha fijado en 813.015 euros para los dos lotes

Leonoticias León Jueves, 7 de agosto 2025, 11:46 Comenta Compartir

La Diputación de León ha sacado a licitación el servicio de primera urgencia y traslado de accidentados en las estaciones invernales y de montaña de San Isidro y Valle de Laciana-Leitariegos, dependientes de la institución provincial. El valor estimado del contrato se ha fijado en 813.015,88 euros para los dos lotes. 311.656.28 si se quiere optar únicamente al primero (San Isidro) y 501.359,60 para el segundo (Valle de Laciana-Leitariegos).

El servicio, contratado por el área de Turismo que encabeza el diputado Octavio González, consiste en la asistencia y transporte de heridos hasta el centro médico más cercano desde cada estación invernal durante los días que dure la temporada de esquí, con el objetivo de proporcionar una atención adecuada a los usuarios.

La duración del contrato se prolongará desde el día siguiente a su formalización hasta el 1 de junio de 2027, con posibilidad de prórroga de dos años más, renovable de año en año. Por su parte, el plazo para la presentación de ofertas, a uno o a los dos lotes, se cerrará el 28 de agosto.

La prestación deberá realizarse durante todos los días en los que la instalación esté abierta al público y, de forma extraordinaria, cuando lo requiera la dirección de cada estación. La jornada de trabajo abarcará desde las 9:00 hasta las 17:00 horas. No obstante, y para garantizar el transporte de todos los accidentados, se ha establecido que la ambulancia permanezca operativa hasta que el servicio médico o el responsable de la explotación marque expresamente su final de jornada.

El adjudicatario también deberá estar localizable en todo momento durante la prestación del servicio, incluso en el periodo reservado para la comida, que se llevará a cabo en la cafetería de la estación en el horario acordado con la dirección.

En San Isidro la presencia mínima en la estación por cada día de prestación se ha marcado en dos profesionales y una ambulancia de soporte vital básico equipada con neumáticos de invierno en todas las ruedas y dotada con el equipamiento necesario, mientras que en Valle de Laciana-Leitariegos el número de profesionales se eleva a tres y una ambulancia con los mismos requisitos que en el caso anterior.

Los materiales de cura de la ambulancia deberá proporcionarlos la Diputación. Para ello, el adjudicatario especificará, en un parte firmado al efecto, los necesarios para que sean adquiridos por la estación invernal. Estos partes se realizarán con una antelación mínima de 15 días para garantizar su adquisición y disposición en todo momento.

El objetivo es que el servicio sanitario esté siempre cubierto, por lo que el adjudicatario tendrá que tener esto en cuenta a la hora de planificar los descansos o de hacer frente a posibles bajas laborales del personal adscrito, así como a averías o incidencias de la propia ambulancia. En este último caso, el adjudicatario deberá sustituir el vehículo por otro de similares características en un plazo no superior a cuatro horas.