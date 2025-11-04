La Robla Green tendrá una explotación de 20 años tras una inversión de 850 millones Reolum ha adjudicado el diseño, suministro y la construcción de la caldera de biomasa de 50 megavatios eléctricos

Leonoticias León Martes, 4 de noviembre 2025, 10:21 Comenta Compartir

Reolum, compañía que concibe y desarrolla proyectos innovadores para impulsar la descarbonización y avanzar en la transición energética, fundada por Fernando Muñoz y Yann Dumont, ha adjudicado a DP CleanTech el diseño, suministro y la construcción de la caldera de biomasa de la planta de cogeneración con biomasa de 50MWe para el proyecto La Robla Green, ubicado en el municipio leonés de La Robla.

El proyecto, dotado de un presupuesto de 850 millones de euros, consiste en el diseño, construcción y operación de una instalación integrada que consta de una planta de cogeneración con biomasa de 50 MWe, captura de CO2 biogénico, planta de producción de hidrógeno verde (con una capacidad de 200 MWe de electrolizadores) y una planta de e-metanol verde (con una capacidad de producción de 140.000 toneladas).

La Robla Green se asienta sobre 40 hectáreas muy cerca de donde estuvo la ya desaparecida central térmica de carbón de Naturgy, y se espera que cree unos 1.600 puestos durante la construcción y 200 directos durante 20 años de explotación, de los cuales el 60% se reservarán a perfiles locales, priorizando a colectivos afectados por la descarbonización.

Para Yann Dumont, socio fundador y CEO de Reolum «El proyecto de La Robla Green marcará un antes y un después en la descarbonización. Por esta razón hemos querido contar con los mejores partners durante el desarrollo de nuestro proyecto e incluir en el equipo a DP CleanTech es otro paso más para comenzar con paso firme. El pedido de esta caldera permite afianzar el calendario de construcción y cumplir con las fechas de la subasta de octubre de 2022».

Temas

La Robla