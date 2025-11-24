La Robla celebrará una procesión nocturna de Santa Bárbara para recuperar el espíritu minero El colectivo Sangre Minera organiza un programa de actividades que incluye una charla, visitas de mineros a colegios y la presentación del libro 'El pozo'

Leonoticias León Lunes, 24 de noviembre 2025, 10:58 | Actualizado 11:21h. Comenta Compartir

La localidad leonesa de La Robla acogerá por primera vez una procesión nocturna de Santa Bárbara, que tendrá lugar el miércoles 3 de diciembre a las 17.45 horas, con salida desde la Mina Escuela. La propuesta, impulsada por la organización Sangre Minera en colaboración con el Centro de Formación Profesional Virgen del Buen Suceso y la Junta Vecinal, busca revivir el espíritu y la emoción de las antiguas celebraciones mineras que marcaron la identidad de la Montaña Central Leonesa.

La procesión está concebida como un homenaje a la forma en que generaciones de mineros celebraban a su patrona y su recorrido simbólico, desarrollado en un escenario tan representativo como la Mina Escuela, busca conectar a mineros veteranos, jóvenes estudiantes y vecinos en un gesto de unión, memoria y orgullo compartido.

La procesión será el eje central de la programación de Santa Bárbara organizada por el colectivo Sangre Minera, que incluye una serie de actividades educativas y culturales destinadas a acercar la historia minera a centros escolares y a la ciudadanía.

Programación

Esta programación comenzará este viernes, 26 de noviembre, partir de las 10 horas con la charla 'Sistemas de tratamiento del carbón', impartida por Ibán Guerrero, que se celebrará en el Instituto de Educación Secundaria Ramiro II.

Las actividades continuarán el lunes 1 de diciembre, a las 10 horas, con una visita de mineros al Colegio de Educación Infantil y Primaria San Miguel Arcángel de Ciñera de Gordón, mientras que un día después, a las 9 horas, visitarán el colegio Emilia Menéndez de La Robla.

El miércoles, 3 de diciembre, a las 17.45 horas, tendrá lugar la procesión nocturna de Santa Bárbara en La Robla y los actos se cerrarán el jueves, día 4 de diciembre, Festividad de Santa Bárbara, con la presentación del libro 'El pozo', de Adolfo López Reguero, a las 17.30 horas en el salón bar La Huerga de la localidad.nocturna de Santa Bárbara en La Robla y los actos se cerrarán el jueves, día 4 de diciembre, Festividad de Santa Bárbara, con la presentación del libro 'El pozo', de Adolfo López Reguero, a las 17.30 horas en el salón bar La Huerga de la localidad.