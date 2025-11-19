Los retos de la apicultura en León: de la avispa velutina a los ataques del oso El sector se reúne con el delegado territorial de la Junta en la provincia para abordar los principales problemas y encontrar soluciones conjuntas

El delegado territorial de la Junta en León ha mantenido una reunión de trabajo con el presidente de la Asociación Leonesa de Apicultores, Javier Morán, en un encuentro marcado por el clima de colaboración y el compromiso de la Junta de Castilla y León con el sector apícola de la provincia. Acompañado por el jefe del servicio territorial de agricultura, Fidentino Reyero, reiteró el compromiso firme de la Junta de Castilla y León con los apicultores de la provincia y su voluntad de continuar trabajando de manera conjunta con la Asociación Leonesa de Apicultores para reforzar el desarrollo, la competitividad y la protección del sector en León.

Durante la reunión también se abordó la situación de la vespa velutina, una cuestión prioritaria para el sector. El delegado trasladó el apoyo de la Junta y explicó las actuaciones que se están llevando a cabo en la provincia para mejorar la detección temprana, la gestión de avisos y la retirada de nidos, así como la coordinación entre los distintos servicios implicados.

Otro de los temas tratados fueron las indemnizaciones por daños ocasionados por el oso pardo. Desde la Delegación se destacó el trabajo que la Junta continúa desarrollando para mejorar la gestión de estos expedientes, avanzar en la agilidad de las resoluciones y reforzar las medidas preventivas puestas a disposición de los apicultores.

Facilitar trámites y apostar por la marca 'Miel del Bierzo'

La asociación también planteó la necesidad de facilitar las consultas sobre distancias entre asentamientos apícolas. En este punto, el delegado territorial mostró la disposición de la Junta a colaborar y estudiar un mecanismo que permita agilizar la tramitación mediante autorizaciones expresas y un canal de comunicación más eficiente entre la asociación y los servicios competentes.

Asimismo, se presentó la nueva marca de garantía 'Miel del Bierzo', una iniciativa que busca reforzar la diferenciación y la promoción de la miel berciana.

Por último, se trataron cuestiones relacionadas con las obligaciones higiénico- sanitarias de las salas de extracción y envasado de productores primarios, destacando la importancia de mantener buenas prácticas y la disposición de la Junta a seguir ofreciendo asesoramiento técnico y apoyo especialmente a los pequeños productores.