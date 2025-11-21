La Reserva de Biosfera Alto Bernesga coloca paneles divulgativos de su patrimonio geológico La iniciativa cuenta con financiación de los Fondos Next Generation de la Unión Europea, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España

La Reserva de la Biosfera Alto Bernesga ha instalado once paneles explicativos sobre la geología del territorio en los municipios de La Pola de Gordón y Villamanín. Esta actuación forma parte del proyecto Turisbernesga, una iniciativa destinada a promover un turismo sostenible y responsable, que pone en valor el patrimonio cultural, el paisaje y los recursos naturales de la zona. Los nuevos paneles permiten a vecinos y visitantes acercarse de manera sencilla y atractiva al conocimiento y a la belleza del patrimonio geológico del Alto Bernesga, reforzando así su conservación y divulgación.

Turibernesga incluye diversas acciones como la señalización de infraestructuras y puntos de interés, la promoción del turismo estelar, geológico e industrial, así como la protección del patrimonio material e inmaterial del territorio. Todo ello se enmarca en la estrategia de disfrutar y proteger la riqueza cultural y natural del Alto Bernesga. La iniciativa cuenta con financiación de los Fondos Next Generation de la Unión Europea, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.

Los carteles del proyecto, en cuyo diseño ha participado el geólogo Rodrigo Castaño de Luis, ofrecen un recorrido por la historia natural y humana del Alto Bernesga, un territorio declarado Reserva de la Biosfera en 2005 por su extraordinaria riqueza geológica, paisajística y cultural. Cada uno de ellos invita a mirar el entorno con nuevos ojos, entendiendo cómo el paso del tiempo, los procesos naturales y la vida humana se entrelazan para dar forma a este espacio único de la Montaña Leonesa.

Ampliar Panel informativo situado en Cubillas de Arbas.

Los carteles explican cómo las rocas del Bernesga guardan la memoria de antiguos mares, arrecifes y glaciares; desde las calizas arrecifales de Las Peñas del Castro o la Formación Santa Lucía, que se formaron en mares tropicales hace más de 400 millones de años, hasta los valles glaciares del valle de Casares, esculpidos por el hielo durante las épocas frías del Cuaternario. Estos procesos muestran cómo el territorio ha cambiado continuamente, transformando fondos marinos en montañas y dejando a la vista fósiles, minerales y paisajes que cuentan la historia de la Tierra.

Otros, como los dedicados al Collado de Villar, La Tercia y Arbas o el valle del río Casares, muestran cómo la tectónica, la erosión y la sedimentación han dado lugar a una gran diversidad de formas y relieves. El carbón del Alto Bernesga, protagonista de su historia reciente, recuerda cómo los antiguos bosques del Carbonífero se transformaron en la roca que marcaría la economía y la identidad de sus gentes. La geología también se relaciona aquí con la vida y la cultura. En La faceta más humana de la geología, se subraya cómo las rocas sostienen no solo el paisaje, sino también la agricultura, la minería, la arquitectura tradicional e incluso las leyendas locales, como la del Cuélebre de La Gotera.