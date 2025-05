Leonoticias León Sábado, 24 de mayo 2025, 14:54 Comenta Compartir

Con el desarrollo del proyecto 'Replanta Pachamama' se pretende conservar la biodiversidad de los bosques españoles y la recuperación del entorno mediante actividades centradas, en este caso, en la restauración y conservación de la biodiversidad y aumento de servicios ecosistémicos. En la jornada realizada en el día de hoy, se ha restaurado una superficie de 18,59 hectáreas de espacio natural en el municipio de Magaz de Cepeda, en la provincia de León.

Alrededor de 100 personas voluntarias de Cruz Roja en Castilla y León han llevado a cabo una actividad de conservación de especies como pinos, robles rebollos, encimas, serbales o fresnos. A través de esta, y otras acciones del proyecto, se podrán absorber en torno a 796 toneladas de CO2.

Durante la mañana, también se han desarrollado diferentes actividades de educación ambiental, concienciación y sensibilización del entorno. Según Rosa Urbón, presidenta de Cruz Roja en Castilla y León: «Creemos que este tipo de acciones desempeñan un papel fundamental en la protección de las comunidades más vulnerables ante los efectos del cambio climático y la pobreza energética. Por eso, a través de proyectos de adaptación climática podemos impulsar iniciativas de eficiencia energética para reducir el consumo y los costos en hogares de bajos recursos, contribuyendo a mitigar el impacto ambiental y social. Con este enfoque integral que une la acción humanitaria con el compromiso medioambiental queda demostrado que el bienestar humano y la sostenibilidad son inseparables».

En el contexto de esta colaboración, Andrea Mejorada, responsable de Comunicación Corporativa y ESG de Restaurant Brands Europe, ha querido señalar, «nuestra prioridad es impulsar iniciativas que promuevan un impacto positivo en la sociedad y el medioambiente. En Restaurant Brands Europe, reconocemos nuestra responsabilidad como líderes en la Confidential - Not for Public Consumption or Distribution lucha contra el cambio climático y, por ello, tenemos un fuerte compromiso en reducir nuestra huella ambiental. Trabajamos día a día mirando hacia un futuro más sostenible, con el objetivo de alcanzar la neutralidad de carbono para 2050, y así garantizar un planeta más saludable para las generaciones actuales y futuras.»

Por su parte, Sara Pascual Rubio, directora Autonómica de Cruz Roja Juventud ha querido resaltar la implicación del colectivo joven en esta actividad y la importancia que le dan a promover comportamientos sostenibles con el fin de minimizar la degradación ambiental y sus consecuencias. Además, en esta línea desde la sección juvenil desarrollan de forma activa actividades de sensibilización medioambiental complementarias a la estrategia de Cruz Roja, siendo un ejemplo la iniciativa 'Replanta Pachamama'.