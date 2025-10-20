Familiares de los mineros fallecidos en 2013 reclaman la sentencia del juicio concluido en León hace dos años y medio «Que salga alguien a decir algo, a decir algo en algún sitio» pide el padre de uno de los fallecidos ante los juzgados

Leonoticias León Lunes, 20 de octubre 2025, 11:11

El próximo 28 de octubre se cumplen 12 años desde que la acción del grisú en el Pozo Emilio del Valle de la Hullera Vasco Leonesa, en el municipio leonés de La Pola de Gordón, acabase de forma instantánea con la vida de seis mineros. El 30 de marzo de 2023 quedó visto para sentencia el juicio que sentó en el banquillo a 16 acusados de homicidios y lesiones imprudentes por el siniestro y las familias siguen a la espera de la sentencia.

Manuel Moure, padre de uno de los fallecidos, que reclama justicia desde el día del suceso, encabeza la concentración que frente a los juzgados de la capital reclama la sentencia del caso. «Ponemos la pancarta y parece que se raya la pared del juzgado» ironiza tras ser requerido para retirarla por un guardia civil. «Que salga alguien a decir algo, a decir algo en algún sitio. Que se pronuncien, porque no sabemos nada. Eran seis mineros y no tienen importancia», lamenta y recalca que su lucha no tiene tregua. «O casco o aquí me van a tener siempre», recalca.

La jueza encargada del caso está de baja desde hace más de dos años y no entiende que se mantenga esta situación «porque a un trabajador si está de baja un año le mandan a un tribunal médico. O estás de baja o trabajas…». ¿Para qué esta la justicia. Es una vergüenza; será por miedo, yo qué sé» reflexiona días antes del aniversario de la muerte de José Antonio Blanco, Juan Carlos Pérez, Roberto Álvarez, Orlando González, José Luis Arias y Manuel Moure.