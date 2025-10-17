Quiñones atribuye las críticas a su gestión de los incendios a «presiones de intereses corporativos o sindicalistas» Critica que, tras los incendios, el Gobierno de España «no ha dado más respuesta que un cónclave climático en Ponferrada sin resultados» frente al «cambio sustancial» de la Junta

«Asumo el nivel de presión y hay que tener reflexiones al respecto. Aunque hay muchas que derivan de intereses corporativos, plataformistas o sindicalistas, pero hay que asumirlo con profesionalidad y tranquilidad y no despreciarlo, sino respetarlo y obrar en consecuencia para tratar de mejorar las cosas».

Así lo afirmó este viernes el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio y presidente del Partido Popular de León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ante la aparición de pintadas en su contra en la sede de Ponferrada, así como las diferentes protestas tras los incendios forestales. «No pasa nada, tenemos libertad de expresión y el responsable público tiene que escuchar y tenerlo en cuenta a los efectos de mejorar», añadió.

En este sentido, puso como ejemplo lo ocurrido con los incendios forestales del año 2022, tras lo que se dio «una respuesta contundente, duplicando el presupuesto y triplicando el operativo», lo que permitió que «los incendios funcionaron muy bien hasta las tres fatídicas semanas de agosto».

Reconoció que fueron tres semanas que «absolutamente excepcionales» y ante las que todas las administraciones intervinientes, incluso internacionales, «no pudieron tener un mejor resultado», lo que «obliga a todos a mejorar», tal y como hace la Junta de Castilla y León.

Críticas a un Gobierno «sin respuesta»

Así, ante un Gobierno de España que «hasta ahora no ha dado más respuesta que un cónclave climático en Ponferrada sin resultados y que no aumenta las Brif o los medios de la UME», Suárez-Quiñones resaltó el «cambio sustancial» dado por el Gobierno autonómico «que encamina hacia un operativo en tres años en el que se sustituirá la contratación de cuadrillas a empresas por empresas públicas», así como «más medios aéreos, más infraestructuras de apoyo y más apoyo a diputaciones y ayuntamientos«. A ello se sumará, prosiguió, un cambio de inversión «muy potente» y también normativo que saldrá «próximamente» para mejorar la prevención y los instrumentos para las limpiezas periurbanas.

Juan Carlos Suárez-Quiñones, que visitó hoy León para ofrecer los datos provincializados del proyecto de presupuestos autonómico presentado esta semana por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, respondió también a preguntas sobre su presencia o no en las listas de procuradores del PP para las próximas elecciones.

«Se hará lo que determine el partido, porque somo servidores del servicio público desde el punto de vista institucional y de la causa de un partido político desde el punto de vista orgánico. Nadie se apega a nada, sino que será lo que tenga que ser mejor para los servicios públicos y para servir a los ciudadanos de la mejor forma», remarcó, convencido de que «nadie es imprescindible, pero todos somos necesarios».

Precisamente en el caso del PP de León, su presidente explicó que la gestora actual se constituyó para «preparar las elecciones autonómicas, engrasar la maquinaria y hacer lo posible para que el partido esté lo mejor preparado para las elecciones autonómicas», de forma que será sustituida por una organización definitiva, cuando los órganos del partido y Alfonso Fernández Mañueco lo determinen.

Una gestora que, tras el cese de su gerente, la Gerencia Nacional del PP ha decidido «que una nueva persona tomará posesión a lo largo del mes de noviembre». Mientras tanto, la Gestora Autonómica, que está en Valladolid, «lleva las gestiones de la provincia, sin perjuicio de los cargos del partido».