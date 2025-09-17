leonoticias - Noticias de León y provincia

Los pueblos de León se quedan sin correo «por no cubrir» las vacaciones

El PP denuncia el «abandono» de Correos a las zonas rurales al no haber reparto en septiembre y octubre

Leonoticias

Leonoticias

León

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 12:24

El Partido Popular de la Diputación de León denuncia el «abandono» de las zonas rurales por la «falta de previsión» de Correos, que «deja sin reparto los meses de septiembre y octubre por falta de carteros», al no cubrirse con sustitutos las vacaciones de los carteros.

Esta situación, señalan en un comunicado, provoca que no se estén recibiendo a tiempo comunicaciones para citas médicas, notificaciones del juzgado o multas, con el consiguiente perjuicio para los leoneses que viven en los pueblos. Los 'populares' denuncian que la situación se agrava en los últimos años por falta de interés de la compañía pública.

Los carteros rurales tienen a su vez, recuerdan, una labor esencial en las zonas donde no existen oficinas bancarias, porque son también «portadores de efectivo» para los habitantes de los pueblos que han sufrido el sucesivo cierre de las sucursales.

