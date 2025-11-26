leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de Val de San Lorenzo.

El pueblo de León que crea una bolsa de alquiler y venta de inmuebles para asentar población

Esta iniciativa reúne a vecinos que desean alquilar o vender sus propiedades y la pone a disposición de aquellos que se quieran asentar en la comarca

Leonoticias

Leonoticias

León

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 19:35

Comenta

El Ayuntamiento de Val de San Lorenzo ha creado una nueva bolsa de alquiler y venta de inmuebles, tanto rústicos como urbanos, con el objetivo de facilitar el contacto entre propietarios y personas interesadas en asentarse, invertir o residir en el municipio.

Esta iniciativa reúne a vecinos que desean alquilar o vender sus propiedades -desde solares y viviendas hasta cualquier otro tipo de inmueble- y las incorpora a un listado que podrá ser consultado por particulares interesados en encontrar oportunidades inmobiliarias en la localidad.

La idea surgió tras la creciente demanda detectada durante los dos últimos años, periodo en el que numerosas personas se han interesado por adquirir propiedades en Val de San Lorenzo.

«Un entorno idóneo»

El Ayuntamiento, consciente de esta tendencia, ha decidido impulsar esta herramienta para canalizar de manera ordenada y accesible toda la oferta disponible. El alcalde ha destacado que «Val de San Lorenzo es un entorno idóneo para fijar una residencia permanente. Contamos con servicios esenciales como colegio, guardería, comercio de proximidad, farmacia y otros recursos básicos, además de estar bien comunicados por carretera y situados muy cerca de Astorga. Todo ello convierte a nuestro municipio en un lugar atractivo, cómodo y accesible para vivir durante todo el año».

Con la puesta en marcha de esta bolsa inmobiliaria, el Ayuntamiento refuerza su compromiso con el desarrollo local y facilita los trámites tanto a quienes buscan una propiedad como a quienes desean ponerla en el mercado. Para más información, las personas interesadas pueden dirigirse al Ayuntamiento de Val de San Lorenzo en horario de oficina, de 9:00 a 14:00 horas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un varón de 80 años tras declararse un incendio en su vivienda de un pueblo de León
  2. 2 «El peor momento era Navidad; rechazaba llamadas de familiares para evitar que supieran cómo estaba»
  3. 3 Qué puede hacer y qué no la hija de la asesina de Isabel Carrasco en su permiso penitenciario
  4. 4 Un partido benjamín en León termina con expulsión, insultos y un conflicto entre varios padres
  5. 5 Un ciclista atropella a una mujer en la zona peatonal de Ordoño
  6. 6 La imagen de Triana Martínez en su salida de la cárcel para disfrutar de su primer permiso
  7. 7 El plan que pide el PP para que León elimine el «tapón» del puente de San Marcos
  8. 8 Herido un ciclista en un accidente en la N-630 en León
  9. 9 Al rescate del Teatro Emperador: proyecto para 2026 en base a un estudio ya realizado
  10. 10 El Ademar se hace fuerte con otro grande de Europa que cae en León

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias El pueblo de León que crea una bolsa de alquiler y venta de inmuebles para asentar población

El pueblo de León que crea una bolsa de alquiler y venta de inmuebles para asentar población