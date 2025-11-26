El pueblo de León que crea una bolsa de alquiler y venta de inmuebles para asentar población Esta iniciativa reúne a vecinos que desean alquilar o vender sus propiedades y la pone a disposición de aquellos que se quieran asentar en la comarca

Miércoles, 26 de noviembre 2025

El Ayuntamiento de Val de San Lorenzo ha creado una nueva bolsa de alquiler y venta de inmuebles, tanto rústicos como urbanos, con el objetivo de facilitar el contacto entre propietarios y personas interesadas en asentarse, invertir o residir en el municipio.

Esta iniciativa reúne a vecinos que desean alquilar o vender sus propiedades -desde solares y viviendas hasta cualquier otro tipo de inmueble- y las incorpora a un listado que podrá ser consultado por particulares interesados en encontrar oportunidades inmobiliarias en la localidad.

La idea surgió tras la creciente demanda detectada durante los dos últimos años, periodo en el que numerosas personas se han interesado por adquirir propiedades en Val de San Lorenzo.

«Un entorno idóneo»

El Ayuntamiento, consciente de esta tendencia, ha decidido impulsar esta herramienta para canalizar de manera ordenada y accesible toda la oferta disponible. El alcalde ha destacado que «Val de San Lorenzo es un entorno idóneo para fijar una residencia permanente. Contamos con servicios esenciales como colegio, guardería, comercio de proximidad, farmacia y otros recursos básicos, además de estar bien comunicados por carretera y situados muy cerca de Astorga. Todo ello convierte a nuestro municipio en un lugar atractivo, cómodo y accesible para vivir durante todo el año».

Con la puesta en marcha de esta bolsa inmobiliaria, el Ayuntamiento refuerza su compromiso con el desarrollo local y facilita los trámites tanto a quienes buscan una propiedad como a quienes desean ponerla en el mercado. Para más información, las personas interesadas pueden dirigirse al Ayuntamiento de Val de San Lorenzo en horario de oficina, de 9:00 a 14:00 horas.