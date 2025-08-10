El pueblo de León que hace un concurso para buscar a los mejores entibadores Podrán participar un máximo de 15 parejas en la prueba que se disputa el 15 de agosto en la celebración de San Roque

En minería, la entibación es un sistema de soporte temporal que se utiliza para asegurar las paredes de una excavación, como galerías o túneles, y prevenir derrumbes o deslizamientos de tierra. Y con esta premisa hay un pueblo en la provincia de León que realiza en sus fiestas un concurso de entibadores.

Ni tortillas ni tartas ni de cartas. Los concursos de Villablino están relacionados con su pasado minero y así seguirá siendo. El Ayuntamiento abre el plazo de inscripción para participar en el concurso de entibadores de las fiestas de San Roque, una de las pruebas más emblemáticas ya que rinde honor a los mineros.

Se trata de una de las actividades más consolidadas y esperadas por todos los vecinos y en él se reúnen cuadrillas de entibadores que demuestran su destreza, técnica y compañerismo en una prueba que rememora las labores fundamentales en las galerías subterráneas.

El plazo de inscripción está abierto hasta el 11 de agosto, a través del teléfono 657087151 y podrán participar un máximo de 15 parejas, para la prueba que se disputará el 15 de agosto a las 18 horas frente al cuartel de la Guardia Civil.

«Además de fomentar la participación y el orgullo por nuestras raíces, el certamen se convierte en un punto de encuentro para generaciones que han vivido o convivido con el mundo de la mina, reforzando el valor cultural y social de esta tradición», destaca el Ayuntamiento de Villablino, quien anima a la participación.