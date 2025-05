Primera jornada con riesgo extremo de incendios en León: «Hay mucho combustible en el monte»

Alberto P. Castellanos León Viernes, 30 de mayo 2025, 08:12 Comenta Compartir

La tormenta perfecta suele contar con varios ingredientes que se combinan para que el desastre sea más difícil de evitar. En el caso de los incendios la receta incluye unos terrenos llenos de vegetación, unos cuantos días sin lluvia, otros tantos con cada vez más calor, la posibilidad de que se produzcan tormentas y una población algo despistada después de un invierno en el que la preocupación por los fuegos forestales cae al mínimo. Y por último, como la guinda de ese peligroso pastel, unos efectivos de lucha contra incendios en mínimos en León, al igual que el resto de la comunidad.

Esto es lo que ocurrirá durante estos días, sobre todo en algunos puntos de la provincia donde este viernes Aemet señala que habrá riesgo alto, incluso extremo de que se produzcan estos fuegos. Víctor Moro López, bombero forestal en Sahechores de Rueda lo resume así: «El invierno y la primavera con tantas lluvias, viento y temperaturas suaves viene muy bien para el campo y para las reservas de agua, pero esas reservas no afectan a la humedad en montes y bosques, que con el calor de estos días y la falta de precipitaciones hace que exista mucho combustible y que el riesgo de incendios sea alto, además que, de producirse, puedan ser muy peligrosos».

Víctor trae a la memoria un 2023 en el que las condiciones similares en los bosques y montes de la comunidad era muy similar, «y es cuando se produjo el tremendo incendio en Zamora, en la sierra de la Culebra. Este 2025, es igual, no podemos estar tranquilos, y menos por las previsiones de Aemet que hablan de unos meses de junio y julio que pueden ser muy secos y calurosos».

«Si ves humo llama al 112»

Este bombero forestal recuerda que en esta situaciones de riesgo alto o extremo se prohiben trabajos en el campo que puedan provocar fuego y el uso de maquinaria que «pueda generar chispas», hacer cualquier tipo de «barbacoa» o llama para cocinar en el campo, y por supuesto, extremar la precaución y «cuando hay riesgo alto o extremo, como es el caso ya de este viernes, se prohibe hacer labores en el campo que pueda producir fuego, las barbacoas y « siempre, siempre, aunque uno crea que ya se ha podido avisar, llamar al 112 cuando se vea humo. Es mejor que se llame doscientas veces antes que ninguna».

«Cambios insuficientes»

«Desde ese año 2022, con el incendio de la Culebra, los trabajadores protestamos y se han hecho pequeños cambios. Algunas cuadrillas, como las helitransportadas, estamos operativas todo el año aunque somos de pocos, cuatro bomberos y un técnico, de lunes a domingo; y en León sólo somos cuatro», reclama Víctor Moro López.

«Hay que tener en cuenta que los incendios ya se han desestacionalizado, por ejemplo, el año pasado hubo uno en febrero en Padornelo (Zamora)«, y este año el primero de 2025 en León se ha producido en abril y en esta semana, antes del comienzo oficial del verano y de la incorporación de casi todos los operativos ya ha habido otro. Por eso, denuncia Víctor, que «a pesar de esos cambios, las cuatro helitransportadas en León con el personal que tenemos somos pocos para materia de prevención. Tenemos un territorio enorme y en años así aún con más razón».

Además, señala este bombero forestal que «quienes trabajaron en ese incendio -en alusión al de Padornelo-, que muchas personas creen que todo el operativo es de la Junta, fue el Gobierno central, en concreto la Brif de Tabuyo del Monte».

«Castilla y León está a la cola»

«Las condiciones de trabajo no han cambiado. Es el caso de lo que llamamos 'Romeos', las cuadrillas de tierra, que van de lunes a viernes en invierno y están en el monte, y no tienen ni unos vestuarios ni unos baños para poder cambiarse o darse una ducha«, reclama Víctor para sus compañeros sin olvidarse de que en su caso también hacen falta mejoras: »En las helitransportadas sí, pero son instalaciones con unos cuarenta años y que apenas se han renovado, pero dejan mucho que desear. No tenemos calefacción, sólo una chimenea y en verano no contamos con una estancia que tenga aire acondicionado. Dentro de España, Castilla y León está a la cola, a mucha distancia, del resto de autonomías».

«A ver qué ocurre con la Ley Básica de Bomberos Forestales que se aprobó en 2024«, reflexiona este bombero forestal sobre algo que también atañe a la Junta de Castilla y León: »Aún no sabemos cómo se va a aplicar aquí ni nada. A mucho gente no le supondrá cambio pero a otros sí, y es que el contrato debe dejar de ser peón forestal para que seamos lo que somos, bomberos forestales».

Por último, aunque no menos importante que todo lo demás para este colectivo, Víctor Moro López pide un reconocimientos de las enfermedades profesionales por la gran cantidad de «químicos, hollín y demás que inhalamos», al igual que exigir una edad de jubilación más adecuada: «Que no tengamos que llegar a una edad indigna para seguir trabajando en el monte. Hay gente muy buena, con una vocación tremenda que dan su vida por acabar los incendios en Castilla y León, que se han ido a buscar futuro en otra comunidad o en otro trabajo por culpa de las condiciones que hay aquí».