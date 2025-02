El mayor operativo contra incendios estará en León: 800 metros cuadrados, siete pistas y 58 trabajadores

La situación de las torres de vigilancia

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, desmintió este viernes «de forma absoluta» que se vaya a cerrar ninguna torre de vigilancia de incendios forestales en Castilla y León y aseguró que «se va a trabajar más tiempo que nunca».

Después de que la Central Sindical Independiente y de Funcionarios denunciara que el Gobierno autonómico «lleva a cabo un desmantelamiento progresivo de la red de vigilancia al sustituir a los vigilantes por cámaras», Juan Carlos Suárez-Quiñones quiso dejar claro este viernes que «se va a ampliar el trabajo de las personas».

El titular de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio explicó que la polémica ha surgido porque «alguien ha llevado a la luz pública un documento interno en el que se trabaja tras quedar en ello con sindicatos y patronal en el marco del Diálogo Social» en el que «se baraja la sustitución, como proceda, de torres de vigilancia por sistemas digitales allí donde proceda y eliminar a lo mejor alguna torre que pueda estar duplicada».

«Se trata de una planificación de trabajo que alguien ha llevado a la luz pública antes de terminar el trabajo y de establecer las conclusiones», remarcó Suárez-Quiñones, para el que quien filtrara el documento «está interesado en las polémicas y en calentar el ambiente en materia del operativo, porque políticamente siempre lo rentabilizan determinados grupos políticos».

No obstante, quiso dejar claro que «no se va a cerrar ninguna torre de vigilancia», así como que «no es cierto que se vaya a reducir la vigilancia en torres», sino que «se va a trabajar más horas y más días que nunca, al margen de que alguna no esté operativa porque haya que hacer arreglos», de forma que «el que quiere calentar la polémica lo hace sobre la mentira y la falsedad y no sobre la realidad».