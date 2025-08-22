Prada de la Sierra denuncia el abandono del Ayuntamiento: «Nuestra capacidad contra el fuego era mínima» Marta Soler, residente en Prada de la Sierra, asegura que los vecinos «viven sin agua ni luz» y acusa al Ayuntamiento de negarles apoyo en las tareas de recuperación del monte

Diego Nicolás Alonso Viernes, 22 de agosto 2025, 08:27

Prada de la Sierra, pedanía perteneciente al municipio de Santa Colomba de Somoza, vuelve a alzar la voz. Tres años después de que el lugar recuperara la categoría de pueblo tras décadas de abandono, sus vecinos denuncian que siguen sin disponer de los servicios básicos más elementales: ni agua corriente ni suministro eléctrico.

La última en hacerlo público ha sido Marta Soler, vecina de la localidad, quien ha remitido una carta en la que acusa al Ayuntamiento de «dejar de lado» a la población incluso en «situaciones de máxima emergencia» como el incendio que en los últimos días ha afectado a la zona. «En Prada de la Sierra viven personas que no pueden ni deben ser ignoradas por un ayuntamiento y un alcalde irresponsable», comenta.

El incendio que amenaza a Prada forma parte del fuego de Llamas de Cabrera, en la comarca de la Maragatería, que pertenece activo desde el pasado 8 de agosto. Las llamas obligaron a la Junta a declarar nivel 2 de peligrosidad en la noche del día 9 debido a la proximidad a núcleos urbanos y la necesidad de medios extraordinarios para su control.

«Aunque por las viviendas se paga contribución, el Ayuntamiento de Santa Colomba de Somoza se ha negado en repetidas ocasiones a dotar a Prada de los servicios básicos de agua y luz», denuncia Soler, que asegura que la situación se ha vuelto «insostenible» tras el fuego que obligó a desalojar a unos 20-25 vecinos el pasado sábado 16 de agosto.

Según relata, fueron los propios habitantes quienes «tuvimos que llamar a Protección Civil» para que se organizara la evacuación, ante la falta de respuesta municipal. «Igual ni se sabía que había gente en el pueblo. Fue más por precaución que otra cosa», lamenta.

Los vecinos aseguran que «nuestra capacidad de respuesta contra las llamas era mínima«. Las mangueras con las que intentaron sofocar el fuego son de su propiedad y el agua procedía del arroyo que atraviesa la localidad.

Prada de la Sierra cuenta actualmente con algunas casas habitadas, entre ellas la de una familia con un menor empadronado. Sin embargo, sus habitantes aseguran sentirse «invisibles» para la administración. «Queremos que el Ayuntamiento nos ayude a desbrozar y a realizar las tareas de recuperación postincendio, porque nosotros solos no podemos. Luego ese monte lo disfrutamos todos», reivindican.

Soler quiso agradecer «la labor incuestionable» de las brigadas antiincendios, que han trabajado durante días para contener las llamas, pero subraya que la colaboración institucional es «fundamental» para que el pueblo pueda salir adelante. «Si es que los vecinos ya estamos cansados de denunciar juridicamente al Ayuntamiento, hay gente mayor que ya ni quiere seguir», asegura. «Hemos tenido que poner nosotros mismos el cartel con el nombre del pueblo a la entrada para que la gente sepa que existimos», comenta entre rabia e impotencia.