La pequeña pedanía de 67 vecinos que aprueba la moción por la autonomía de la Región Leonesa La decisión se tomó el pasado 22 de julio y se trasladará «a las Cortes Españolas»

Leonoticias León Miércoles, 10 de septiembre 2025, 21:30

Una pequeña pedanía de León aprueba una moción a favor de la autonomía leonesa. Así lo explica en un escueto pero claro comunicado la secretaria de la Junta Vecinal de Villabúrbula, una pequeña localidad perteneciente al municipio de Villasabariego.

Con tan solo 67 habitantes censados según refleja la propia página del consistorio, el pasado 22 de julio la Junta Vecinal, configurada por una candidatura independiente con presidente y vocal así como otro vocal del Partido Popular, aprobó «por unanimidad» una moción «reclamando la autonomía para la Región Leonesa».

La decisión de esta pequeña localidad de un municipio donde no se superan los 1148 habitantes según el censo de 2024 será trasladada, explican en el escrito, al «Ayuntamiento de Villasabariego, a la Diputación de León, las Cortes de Castilla y León así como las Cortes Españolas».

Villabúrbula se suma así al listado de poblaciones de la provincia de León, Zamora y Salamanca que ya han aprobado la moción leonesista, igual que la Diputación de León el pasado año.