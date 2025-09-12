leonoticias - Noticias de León y provincia

El mural de Sierra en Babia y, en pequeño, el autor.

El padre del mural 'Estás en Babia', Manuel Sierra, nuevo Hijo Predilecto de Villablino

Pintor, muralista, dibujante e ilustrador, ha participado en cientos de talleres por la provincia de León para acercar el arte a los más pequeños

Ana G. Barriada

Ana G. Barriada

León

Viernes, 12 de septiembre 2025, 16:13

El Ayuntamiento de Villablino nombrará el próximo viernes 19 septiembre al pintor, muralista, dibujante e ilustrador Manuel Sierra Álvarez (Villablino, 1951) Hijo Predilecto de la localidad en reconocimiento a su «trayectoria y méritos».

Será un momento de «orgullo compartido», en el que sus paisanos quieren celebrar y agradecer a Sierra su «ejemplo y dedicación» que «engrandece la historia y el futuro del municipio».

La obra de Sierra es tan representativa que rápidamente es fácil ver su huella detrás de cada una de sus obras, prestando especial atención a sus murales tan característicos. Además de en Laciana, comarca que lo vio nacer, sus raíces en Babia, tierra a la que le une un fuerte vínculo. De hecho, es su pincel el que creó el mural 'Estás en Babia' y 'Hasta siempre, Babia' que recibe y despide a los viajeros que entran en la comarca de lso reyes.

Una obra que pasa fronteras

También ha colaborado en muchas acciones con niños pintando murales, como el que decora una de las paredes del patio del CEIP La Palomera que pintó a principios de los 2000 con alumnos del centro. También en la casa de cultura de Villablino un mural lleva su firma.

Buena parte de su trabajo se encuentra también en la provincia de Valladolid, donde reside actualmente y donde se encuentra su taller, en Simancas.

El evento en el que será nombrado Hijo Predilecto de la localidad tendrá lugar el próximo viernes, 19 de septiembre de 2025, a las 11:00 horas, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.

