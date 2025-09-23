Óscar Puente desata polémica al llamar «meseta» a León en redes sociales El ministro de Transportes celebra la Variante de Pajares, pero su comentario provoca una oleada de críticas en X, anteriormente conocido como Twitter

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha vuelto a situarse en el centro de la polémica tras publicar en sus redes sociales un mensaje celebrando la apertura de la Variante de Pajares, en el que se refirió a León como parte de «la Meseta».

En su publicación, Puente destacaba la importancia del proyecto ferroviario que conecta Asturias con León a través de 50 kilómetros de túneles.

La Variante de Pajares: 50 km que conectan Asturias y la Meseta en 15 minutos.



En la excavación se emplearon cinco tuneladoras y 5.000 trabajadores. Un hito. Salvo China, fuimos el país que más tuneladoras tenía funcionando al mismo tiempo.



Lo logramos y fue posible #GraciasATi pic.twitter.com/4baLdbtclw — Óscar Puente (@oscar_puente_) September 22, 2025

Reacciones en redes sociales

Las reacciones no tardaron en llegar y muchos usuarios criticaron el uso del término «meseta» para referirse a León. Una diferenciación entre la mitad sur, que sí pertenece a parte de la Meseta Norte pero con la cual la mitad norte no concuerda, ya que es parte montañosa con la Cordillera Cantábrica, los Picos de Europa y los Montes de León.

Es por ello que los usuarios consideraron que era una forma inexacta de describir la provincia y reprocharon al ministro una falta de conocimiento geográfico. Comentarios como «¿Meseta? Vuelve a estudiar anda, menudo complejo de inferioridad amigo. Y que nos devuelvan el agua, esa que se va para Asturias desde que reventaron los acuíferos» o «¿Qué meseta? La meseta será la de tu pueblo Pucela, solo piensa que León de 15.550 km² tiene un 55% o más de montaña. ¡Y vale de faltar al respeto!» reflejan parte del malestar generado.

Otros usuarios, en cambio, aprovecharon para recordar el impacto ambiental de la obra. «La obra de ingeniería, elegante. El destrozo medioambiental que se ha originado, terrible. Aguas que vertían hacia León han sido desviadas hacia Asturias, haciendo que el caudal hidrológico de la Reserva del Alto Bernesga haya bajado ostensiblemente», señalaba otro usuario.

Reclamaciones económicas

Tampoco faltaron comentarios sobre cuestiones económicas, especialmente centrados en el peaje del Huerna. «Llevábamos muchos años esperando por la Variante del Pajares. Ahora falta que podamos eliminar el peaje del Huerna que nos empaquetaron Aznar y Álvarez Cascos, que encima aumentaron la concesión a Aucalsa hasta el 2050», escribía otro usuario en respuesta al ministro.

Esta nueva controversia se suma a las anteriores críticas que Puente ya había recibido por parte del PP, que le reprochó comentarios sobre la ausencia del presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, durante los incendios forestales que afectaron a Castilla y León este verano, y por los que el ministro respondió acusando a la Junta de una mala gestión de la crisis.