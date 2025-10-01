leonoticias - Noticias de León y provincia

Incendio forestal.

Los municipios afectados por los incendios pueden solicitar balsas para abastecer al ganado

Un formulario online servirá para registrar la solicitud y que la Junta proceda a construir los cebaderos

León

Miércoles, 1 de octubre 2025, 16:25

La Junta de Castilla y León incorporó a su página web un nuevo formulario que estará disponible hasta el próximo 31 de octubre y servirá para que los municipios afectados por los incendios del verano, recogidos en las órdenes emitidas por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, manifiesten su interés en la construcción de balsas destinadas al abastecimiento ganadero.

Con esta iniciativa, incluida dentro del Plan de Recuperación presentado por el Gobierno autonómico el pasado 20 de agosto, se pretende conocer los ayuntamientos que quieren contar con este tipo de infraestructuras, que deberán respaldar la solicitud con un acuerdo plenario donde, además de confirmarse ese interés, se ponga a disposición de la Junta los terrenos donde sea viable llevar a cabo la construcción.

Asimismo, los municipios tienen que haberse comprometido a destinar la balsa al abastecimiento de agua para explotaciones de ganadería extensiva y el apoyo a la prevención y extinción de incendios, no contar con infraestructuras públicas similares, ni estar prevista su construcción dentro del Plan de Balsas que ya está ejecutando la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

Por último, las localidades interesadas deben albergar en su término municipal explotaciones ganaderas en régimen extensivo que, integradas en el Registro de Explotaciones Ganaderas (REGA), alcancen un mínimo de 25 Unidades de Ganado Mayor (UGM) y al menos un 5 por ciento de superficie reconocida como pastizal o pradera y un uno por ciento de forestal arbustiva o arbolada.

Las balsas, que tendrán la consideración legal de pequeños embalses, se construirán siguiendo un modelo estándar, con materiales sueltos extraídos 'in situ', una altura de cimientos inferior a 5 metros, y una capacidad máxima de 12.000 metros cúbicos. Los taludes interiores deberán estar impermeabilizados y los exteriores sometidos a procesos de revegetación.

