Sánchez lamenta la muerte del brigadista en León: «No olvidaremos vuestra labor y entrega» El conductor de una autobomba del operativo de extinción de incendios en Espinoso de Compludo falleció este domingo a consecuencia del accidente

El conductor de una autobomba del operativo de extinción de incendios en Espinoso de Compludo, en la comarca del Bierzo, alcanzado por el fuego de de Yeres-Llamas de Cabrera, falleció este domingo a consecuencia del accidente sufrido por el vehículo. El hombre tenía 57 años mientras que el segundo ocupante del vehículo, un peón de 30 años, fue trasladado al Hospital del Bierzo, tras resultar herido leve.

El accidente se produjo cuando el convoy en que se integraba este vehículo se estaba retirando del incendio para descansar por una pista forestal de fuerte pendiente en la zona de Espinoso de Compludo. Por alguna causa que se desconoce, el vehículo se aproximó al talud y volcó, cayendo por una ladera de fuerte desarrollo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lamentado la muerte del bombero fallecido en un accidente de circulación en el término leonés de Espinoso de Compludo al volcar el camión autobomba en el que viajaba y en el que otro compañero resultó herido.





«No olvidaremos vuestra labor y entrega», ha añadido el presidente del Ejecutivo en reconocimiento a la labor de los dos bomberos.

También, la Junta trasladó sus condolencias a la familia, amigos y compañeros del trabajador fallecido, reconociendo su compromiso y dedicación en la lucha contra los incendios forestales y la protección del patrimonio natural de Castilla y León. Asimismo, expresó su apoyo y deseos de una buena evolución al herido.

En este sentido, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, expresó en la red social X su «más sentido pésame y todo el cariño a sus familiares, amigos y compañeros».