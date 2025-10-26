leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Tramos en el que tuvo lugar el accidente.

Muere un oso pardo tras ser atropellado en Laciana

El cuerpo de la hembra se ha trasladado a León para realizar la necropsia

Leonoticias

Leonoticias

León

Domingo, 26 de octubre 2025, 18:10

Comenta

Una hembra de oso pardo ha muerto tras haber sido atropellada por un vehículo tipo 4x4 en la CL-631 a su paso por la localidad de Rabanal de Abajo, pedanía perteneciente al municipio de Villablino, en la provincia de León, según han confirmado fuentes de la Consejería de Medio Ambiente a Europa Press.

Los hechos tuvieron lugar en la noche del sábado y tras el accidente se personaron en el lugar agentes medioambientales y de la patrulla oso que confirmaron la muerte del animal, si bien el suceso no dejó daños personales.

El cuerpo de la hembra de oso pardo se ha trasladado a León para realizar la necropsia tras este accidente registrado en una zona de alta densidad de osos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las 21 empresas de León que facturan más de 50 millones (la primera dobla a la siguiente)
  2. 2 Arde una casa en un pueblo de León
  3. 3 El pueblo de León que reabre su bar tras ofrecerlo gratis para «devolver la vida al pueblo»
  4. 4 Un herido en un accidente de madrugada en la provincia de León
  5. 5 El mapa de la saturación del aparcamiento de pago en el centro de León
  6. 6 Horario, recorrido y calles cortadas por la Carrera de la Mujer 2025 en León
  7. 7 El Aeropuerto de León abre el modo invierno con estos vuelos
  8. 8 León corre, pasea y sonríe en apoyo de la lucha contra el cáncer
  9. 9 Choque entre un turismo y una bici en la ronda de León
  10. 10 Una ocasión le basta al Ceuta para dejar a la Cultural sin premio en el Reino de León

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Muere un oso pardo tras ser atropellado en Laciana

Muere un oso pardo tras ser atropellado en Laciana