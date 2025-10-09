leonoticias - Noticias de León y provincia

Un boleto de Lotería Nacional.

La Lotería Nacional sonríe a León con un primer y un segundo premio

El sorteo del jueves deja boletos premiados en una localidad de la montaña oriental y otra población del entorno de Ponferrada

D. G.

D. G.

León

Jueves, 9 de octubre 2025, 21:36

Comenta

La fortuna ha vuelto a sonreír a la provincia de León y el sorteo de Lotería Nacional de este jueves ha dejado boletos premiados en dos localidades de la provincia.

El primer premio, que ha recaído en el número 76.348, ha estado muy repartido y se han vendido décimos de este galardón en la localidad leonesa de Cistierna, en el despacho receptor 45.355 de la avenida de la Constitución de la capital vadiniense.

Este premio, dotado con 30.000 euros al décimo, ha caído también en localidades como Munera (Albacete), Badajoz, Cornellá del Llobregat (Barcelona), Algeciras (Cádiz), Córdoba, Úbeda (Jaén), Jaén, Logrño, Madrid, Argana (Las Palmas de Gran Canaria), Málaga y Constantina (Sevilla).

El segundo premio, en El Bierzo

Pero la fortuna no se ha quedado ahí. El segundo premio, dotado con 6.000 euros al décimo, también ha dejado parte de su galardón en la localidad berciana de Fuentesnuevas.

En esta población se han vendido, en el despacho receptor 45075 de la avenida de Galicia, boletos con el número 91.133, galardonado con ese segundo premio.

Este galardón también ha caído en localidades como Puebla de la Calzada (Badajoz), Jerez de la Frontera (Cádiz), Castro Urdiales (Cantabria), Frades (La Coruña), Huelva, Alcalá de Henares (Madrid), Madrid, Marbella (Málaga), Los Realejos (Tenerife) y Burjassot (Valencia).

