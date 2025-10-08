Lechuzas, ratas y una iglesia en estado crítico: «Pisé en una tabla, se hundió y me caí con la fregona en la mano»

I. Santos León Miércoles, 8 de octubre 2025, 08:14 | Actualizado 08:31h. Comenta Compartir

Las iglesias de la provincia de León son, en muchas ocasiones, protagonistas de informaciones sobre su mal estado, necesidad de reparaciones o incluso derrumbes. No escapa de esta situación el templo de Cubillas de los Oteros, donde la solución no parece llegar y los vecinos comienzan a verse sobrepasados por la situación.

La iglesia de la localidad leonesa «parece que a nadie le interesa» ya que lleva años en una situación de emergencia y la solución no llega y los vecinos lo único que pueden hacer es, literalmente, tapar agujeros. Gracia Barredo, presidenta de la Comisión de la Iglesia de Cubillas de los Oteros, explica a este medio que las tablas del suelo presentan un estado crítico y varias están rotas. Para evitar accidentes, han colocado los bancos de manera estratégica sobre estas zonas tapando así lo agujeros. Aunque esto no siempre es la solución.

«Yo misma me he caído este verano», asegura Barredo y relata que «pise en una tabla, se hundió y me caí con la fregona en la mano». Pero no es la única vecina de la localidad que ha tenido un esguince, una torcedura y algunos hematomas por estos tropiezos.

El estado de la madera no es bueno, pero las goteras y constantes filtraciones que se producen en el templo colaboran para que humedad sigue empeorando la situación, bastante grave desde hace años.

Ratas, lechuzas y palomas

Y al mal estado de la madera, la estructura y las humedades se le suman los inquilinos. Ratas, palomas y lechuzas hacen que la limpieza de la iglesia dure menos de lo deseado. Gracia Barredo relata que han probado «con todo», pero son incapaces de que las lechuzas abandonen el tempo. «Hasta les hemos puesto música para ver si las espantamos, pero nada», relata.

El problema de Cubillas, que viven otros muchos templos de la provincia, se ha puesto en conocimiento del Obispado, «pero no hacen nada, parece que les da igual». Tras la venta de la casa parroquial hay un dinero, pero insuficiente para lo que se necesita.

Con un presupuesto de «más de 20 millones de pesetas» para la reparación del templo, del que tienen que buscar financiación «para la mitad».

Unas reparaciones necesarias y urgentes

El mal estado del edificio no sólo compromete la conservación del patrimonio de los pueblos de la provincia, sino que en estos momentos representa un serio riesgo para la integridad y la seguridad de los vecinos y el párroco que acude algunos domingos al mes para la celebración eucarística.

El templo de Cubillas de los Oteros es un edificio de gran valor histórico y cultural para los vecinos y el patrimonio de la comarca. En estos momentos, los arreglos y reparaciones más urgentes para por la reparación de las goteras del tejado, las paredes ty los techos de la sacristía (humedad), reparaciones de las paredes y pintado del interior del templo, cambio del suelo, reparación integral del coro y su acceso, así como parte del mobiliario.

Además, se debe llevar a cabo una intervención urgente en la fachada, el pórtico y la estructura general del edificio, así como en la torre de la iglesia.