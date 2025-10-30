leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La Junta financia las actuaciones de depuración en tres pueblos de León con un millón de euros

La financiación corresponde a la Consejería Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio en un 40%, las Diputaciones otro 40% y por las Entidades Locales el 20% restante

Leonoticias

Leonoticias

León

Jueves, 30 de octubre 2025, 13:01

Comenta

La Junta de Castilla y León ha autorizado, en Consejo de Gobierno, una inversión de 2.448.731 euros destinada a la concesión de una aportación dineraria a la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León, S.A. (SOMACYL), para cofinanciar la construcción de las plantas depuradoras de aguas residuales (EDAR) en Tornadizos de Ávila y Nava de Arévalo en la provincia de Ávila; Espinosa de la Ribera (Rioseco de Tapia), Toral de los Guzmanes y Urdiales del Páramo en la provincia de León; y Chañe, La Higuera (Espirdo) y Zarzuela del Pinar en la provincia de Segovia, así como su conexión con el colector existente.

El importe total de la inversión asciende a 6.121.829 euros, financiándose por la Consejería Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio el 40 % de la misma (2.448.731 euros), por las Diputaciones otro 40 % y por las Entidades Locales el 20 % restante.

El Protocolo General de Actuaciones entre la Junta de Castilla y León y las Diputaciones Provinciales de Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora, firmado en 2020, promueve el establecimiento de sistemas de depuración de las aguas residuales urbanas en los municipios con población de 500 a 2.000 habitantes equivalentes en cada una de las provincias.

Posteriormente se firmaron protocolos entre la entonces Consejería de Fomento y Medio Ambiente y cada una de las Diputaciones Provinciales con objeto de diseñar un programa de actuación en cada provincia en materia de depuración de las aguas residuales urbanas de las localidades con una población comprendida principalmente, entre 500 y 2.000 habitantes equivalentes y su posterior mantenimiento y explotación. También podrían incluirse localidades de menos de 500 habitantes equivalentes cuando las circunstancias lo aconsejaran.

En virtud de lo anterior SOMACYL promueve la construcción de las plantas depuradoras de aguas residuales y su conexión con el colector existente en las ubicaciones que se indican en el documento anexo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres heridos en dos atropellos en menos de un cuarto de hora en León
  2. 2 Heroísmo, investigación y servicio: León distingue con medallas de plata a sus policías locales
  3. 3 Rescatan a un hombre atrapado en su vehículo tras colisionar contra un camión
  4. 4 La Bresh, la fiesta «más linda del mundo», vuelve a León
  5. 5 Un joven roba varias piezas de oro en una vivienda de León y acaba detenido
  6. 6 ¿Reconoces estos pueblos de la provincia de León?
  7. 7 Primeras catas para levantar la Facultad de Medicina en dos módulos de 14.850 metros cuadrados
  8. 8 El viral y polémico curso de la ULE sobre Pedagogía Antifascista
  9. 9 León capital estira su influencia a 60 kilómetros con mucha más extensión y no tantos habitantes
  10. 10 El futuro Palacio de Congresos se quita el último lastre de su abandono

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias La Junta financia las actuaciones de depuración en tres pueblos de León con un millón de euros

La Junta financia las actuaciones de depuración en tres pueblos de León con un millón de euros