Mismos incendios y misma gravedad en León pero con una «evolución favorable»

Alberto P. Castellanos León Miércoles, 27 de agosto 2025, 12:36

Información positiva la transmitida por el Cecopi provincial de León tras la pasada noche. Tras la reunión se ha declarado que «se está trabajando bien en los incendios de la provincia, especialmente e los que más preocupan en estos momentos y también entendiendo que viene más humedad, la posibilidad de alguna precipitación y las perspectivas son positivas», ha comentado el delegado de la Junta, Eduardo Diego Pinedo.

Fasgar-Colinas

En la zona que tiene que ver con Murias de Paredes, «con la parte del Valle Gordo», informa el delegado territorial que «la situación es positiva y eso ha llevado y motivado que pasemos al confinamiento urbano de aquellas poblaciones que estaban evacuadas, es decir, que dejan de estar evacuadas las cinco poblaciones del incendio de Fasgar y pasan a un confinamiento urbano». Estas cinco poblaciones son Fasgar, Vegapujín, Posada de Omaña, Torrecillo y Barrio de la Puente.

En la zona del incendio de Colinas «se ha estado trabajando para intentar contener el incendio y en esa tarea se va a continuar a lo largo de la mañana, fundamentalmente con medios aéreos y medios terrestres con el fin de que ese incendio no vuelva a afectar al pueblo de Colinas del Campo, así como que no se extienda también hacia la zona de Salientes», relata Eduardo Diego.

«En la lengua que va hacia Tremor», continúa, «se sigue trabajando para arrinconarlo o que vaya descendiendo hacia la zona de la escombrera de la antigua de la antigua mina a cielo abierto».

La Baña

En La Baña «se ha trabajado bien también durante la noche», comenta Eduardo Diego que añade que el frío ha permitido una evolución favorable a pesar de que es una «zona muy complicada, muy compleja y que se sigue trabajando, intentando cerrar el incendio para, en un momento determinado, pues poder atacarle de forma definitiva».

Garaño

«Se ha intentado perimetrar por la zona de Mora de Luna y se sigue esta mañana con cortafuegos y con una táctica para que no crezca e intentando perimetrar de forma definitiva el incendio y poder continuar trabajando en él con medios aéreos y terrestres para intentar sofocarlo de forma definitiva», ha expresado a los medios el delegado territorial de la Junta en León.

Realojos en Llamas de Cabrera

En Llamas de Cabrera, se habla también de una evolución favorable aunque no hay novedades importantes dado el gran perímetro de este incendio y la gran cantidad de vigilancia que requiere.

En este incendio se ha procedido a volver a situación normal todas las poblaciones que estaban confinadas: Peñalba de Santiago, Espinosa de Compludo, Palacios de Compludo, Carrocedo de Compludo y Compludo. Aún así se puede a la población que mantenga la precaución, evitando movimientos sobre todo en zonas en las que estém trabajando los operativos.

Anllares del Sil

En el último incendio de IGR2 del que se ha hablado en este Cecopi matinal, el de Anllares del Sil, «que a última hora de la tarde del martes obligó a subirlo a esta categoría» debido a la evacuación de Anllarinos del Sil, «podemos decir que en estos momentos nos comentan que hay llama, pero está contenida, que la situación es tranquila y se va a apoyar sobre todo con medios aéreos y también con trabajo terrestre», comenta Eduardo Diego que añade que «la intención es enfriar ese incendio de cara a que podamos, digamos, bajar su nivel de riesgo».

A modo de resumen se hace balance de las localidades evacuadas: trece en estos momentos, que afectan a casi 350 personas. Respecto a las confinadas se cifra en quince el número de pueblos en esta situación con unos 1.200 vecinos afectados.

Se ha procedido a la apertura de la carretera de la subida al Morredero, así como la apertura de la carretera hasta Saceda, por lo que se mantienen siete carreteras cortadas y 80 kilómetros afectados.

Eduardo Diego añade como conclusión que «la situación ha evolucionado de forma favorable, se sigue trabajando en los incendios y esperemos que con la mejora de la climatología, aunque vamos a tener vientos fuertes, pero con temperaturas más bajas, más humedad y la posibilidad de alguna precipitación podamos, con los medios que están a disposición del servicio de extinción de incendios, mejorar la situación en la provincia de León».