Un paso hacia el otoño en León para ayudar a extinguir los incendios El único factor que puede resultar más benévolo con los incendios sera un viento que puede llegar a soplar moderado con dirección variable

Alberto P. Castellanos León Miércoles, 27 de agosto 2025, 08:18

Que haga 'mal tiempo', que ya es de por sí una calificación muy subjetiva, nunca ha sido tan deseado por tal cantidad de personas, al menos en lo que a las temperaturas se refieren en León.

Eso es lo que se cumplirá a partir de este miércoles con unos intervalos de nubes bajas, puede que alguna niebla, durante la mañana, y unas nubes medias y de evolución por la tarde que podrían traer lluvias, sobre todo al noreste.

Una nubosidad que será una de las culpables del descenso de las temperaturas máximas, en algunos casos de hasta diez grados, respecto a hoy. En lo que a las mínimas se refiere los cambios serán menos notables y en algunos casos se sumarán grados en vez de restar.

Predominará el viento de componente norte y del suroeste y oeste por la tarde, flojo con algún intervalo moderado. Este capítulo puede ser el menos favorable para luchar contra unos incendios que siguen afectando a la provincia de León desde hace casi tres semanas.