Hospital de Órbigo recibe a un ascendente de Suero de Quiñones Esta visita tiene especial relevancia al tratarse también de una persona vinculada al Consulado de Bangladesh en España

Visita del consul de Bangladesh a Hospital de Órbigo.

Eduardo Bidón y Vigil de Quiñones, descendiente del Ilustre leonés don Suero de Quiñones ha visitado la localidad de Hospital de Órbigo.

En honor a este caballero leonés se celebra la festividad popular de las Justas Medievales.

Esta persona, vinculada al Consulado de Bangladesh en España, fue recibida por la corporación local «con un excelente e inmejorable trato y acogida. Gente excepcional la de Hospital de Órbigo», ha subrayado.

Se trata de un hecho histórico esta primera visita de un descendiente de tal figura ilustre a tierras de León.