Hospital de Órbigo recibe a un ascendente de Suero de Quiñones
Esta visita tiene especial relevancia al tratarse también de una persona vinculada al Consulado de Bangladesh en España
León
Miércoles, 8 de octubre 2025, 12:58
Eduardo Bidón y Vigil de Quiñones, descendiente del Ilustre leonés don Suero de Quiñones ha visitado la localidad de Hospital de Órbigo.
En honor a este caballero leonés se celebra la festividad popular de las Justas Medievales.
Esta persona, vinculada al Consulado de Bangladesh en España, fue recibida por la corporación local «con un excelente e inmejorable trato y acogida. Gente excepcional la de Hospital de Órbigo», ha subrayado.
Se trata de un hecho histórico esta primera visita de un descendiente de tal figura ilustre a tierras de León.