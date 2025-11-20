Historia de León: el arte de cocinar en una olla ferroviaria y sus encantos El centro dedica su programación del mes de noviembre a recordar los viejos ferrocarriles mineros

Leonoticias León Jueves, 20 de noviembre 2025, 10:53 Comenta Compartir

El Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León, con sede en Sabero (León), continúa con sus actividades dedicadas a los ferrocarriles el próximo sábado 22 de noviembre con la quinta edición del curso de cocina en ollas ferroviarias y con una conferencia.

El ferrocarril está muy vinculado con la minería, sin el carbón como combustible hubiese sido imposible su desarrollo y sin el tren como medio de transporte no se podría haber dado salida a la producción carbonera de las cuencas.

El sábado se desarrollará a las 11:00 horas el 'V Curso de cocina en ollas ferroviarias'. La Olla Ferroviaria, nació en la línea ferroviaria Bilbao - La Robla, donde los maquinistas, fogoneros y guardafrenos realizaban largas jornadas de trabajo, y se encontraban con un problema a la hora de encajar las horas de la comida en su horario laboral. La solución fue realizar la comida sobre la marcha, aprovechando los recursos de las máquinas con las llamadas Ollas Ferroviarias, hechas de metal y que se alimentaban en un primer momento con el vapor generado por la máquina y posteriormente con carbón.

Concurso, curso y degustación

El curso impartido por la Asociación de Ferroviarios San Fernando de Cistierna, mostrarán a los asistentes la forma de cocinar que utilizaban hace años los trabajadores del ferrocarril.

La actividad, que es gratuita previa inscripción en el museo, finalizará a las 14:00 horas, con una degustación de olla ferroviaria para los participantes.

Por la tarde, a las 18:00 horas, tendrá lugar la conferencia 'El ferrocarril del Torío (Matallana-León), prolongación del tren hullero', impartida por Javier Revilla Casado, Doctor en Historia por la Universidad de León.

Javier Revilla repasará los más de 100 años de historia de este icónico ramal ferroviario de apenas 30 km que se abrió el 31 de marzo de 1923, y que conectó el ya existente ferrocarril de La Robla a Bilbao con la capital leonesa.

La conferencia tendrá lugar a las 18:00 horas, con entrada gratuita previa inscripción en el museo o en el teléfono 987 718 357.