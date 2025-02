«Este hallazgo nos hace pensar que aún hay zonas inexploradas en Valporquero»

Dani González León Jueves, 20 de febrero 2025, 08:13 Comenta Compartir

Ya en verano, los espeleólogos Pedro González y Tania García consiguieron un hito, un hallazgo de gran importancia, descubriendo la Sala de los Lirones en la Cueva de Valporquero.

Pero ahora, en pleno invierno, estos expertos han logrado otro hallazgo de aún mayor relevancia: han encontrado una galería de unos 100 metros en la base de la Sala de los Lirones, un hito único en España.

«Es curioso que una cueva que lleva siendo turística más de 60 años todavía albergue sorpresas así», explica Pedro González, uno de los descubridores de esta galería a leonoticias.

Hallazgo único

Después de realizar distintas topografías e investigaciones en esta Sala de los Lirones, trataron de descubrir si había «comunicación con el exterior», relacionando esa nueva 'salida' con un desagüe del río Valporquero.

Así llegaron a esta nueva galería cuyo descubrimiento refleja que «aún hay zonas inexploradas» en esta cavidad y que «puede cambiar todo lo que pensábamos sobre cómo se formó» la cueva de Valpoquero: «En otras cuevas turísticas no aparecen estas novedades. Es muy complicado que, en una cueva que llevamos explorando durante más de cien años, sigamos encontrando cosas».

Y, ¿pueden darse más hallazgos? «Al estar tan cerca del exterior y al haber encontrado huesos de pequeños mamíferos, murciélagos y pájaros, puede que haya otra salida», expresa Pedro González.

«Puede que haya otra salida a la cueva»

Esta salida, afirma, no ha sido accesible por «los sedimentos, los corrimientos de tierra y avenidas de agua» pero «tampoco debería estar muy tapada si han entrado animales». «Sospechamos que pueda haber otra salida de la cueva», insiste.

Por ahora, recalca Pedro González, esta nueva galería no será visitable porque «es incluso peligrosa para nosotros». «Está tal y como estaba hace medio millón de años, con decenas de rocas inestables. No será visitable a no ser que encontremos que hay otra salida. Entonces cambiaría la situación», expone.

