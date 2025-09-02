Una guía divulgativa recoge los servicios ecosistémicos de la Reserva de la Biosfera Alto Bernesga El trabajo se presentará el próximo 11 de septiembre en La Pola de Gordón

Leonoticias León Martes, 2 de septiembre 2025, 11:24 Comenta Compartir

Una guía divulgativa recoge los servicios ecosistémicos que se pueden encontrar en la Reserva de la Biosfera Alto Bernesga, que son los servicios proporcionados por un ecosistema y de los que depende el ser humano, de manera directa o indirecta, siendo fundamentales para el bienestar humano, la salud y la propia subsistencia.

Estos recursos se clasifican en función del aprovechamiento o uso por parte de los humanos, como los servicios de regulación del clima, las inundaciones, las enfermedades y la calidad del agua; servicios culturales y servicios de apoyo como la formación del suelo, la polinización y el ciclo de los nutrientes.

La guía, que se presentará el próximo 11 de septiembre, a las 13 horas en el Ayuntamiento de La Pola de Gordón, tiene como objetivo reconocer los servicios ecosistémicos de esta reserva para que sean conocidos, investigados, protegidos y valorizados, fomentando una conciencia ambiental.

Además, busca promover la participación activa de las comunidades locales en la conservación y gestión sostenible, procurando su conservación a largo plazo y facilitando su contribución al bienestar económico y social de la reserva.

Conocimiento «crucial»

Se trata de un tema cuyo conocimiento es «crucial», dicen los responsables de la reserva, ya que la conservación y recuperación de los recursos naturales aporta beneficios que superan en diez veces las inversiones requeridas para la restauración.

Con ello se trabaja además en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 11 y 15, con los que se pretende conseguir que las comunidades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, además de promover la conservación de la vida de ecosistemas terrestres, proteger y restablecer los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras, y detener la pérdida de biodiversidad.

Para ello la Reserva de la Biosfera Alto Bernesga impulsado el Proyecto Servisfera, financiado porla Unión Europea–NextGenerationEU, en el que se enmarca la elaboración de esta guía.