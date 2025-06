La farmacia de un pueblo de León que puede llevar al novio de Ayuso a la cárcel

Alberto P. Castellanos León Sábado, 7 de junio 2025, 09:17 Comenta Compartir

La conexión del Alberto González Amador con León puede resultar la más peligrosa, judicialmente hablando, para la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Todo por un intrincado aunque bastante básico entramado fiscal para hacerse con las comisiones por la venta de mascarillas durante la pandemia de Covid19 y su blanqueo.

Tras meses detrás de las pistas que conectan a Isabel Díaz Ayuso y a su novio con la capital leonesa y la provincia, el próximo 19 de junio será cuando queden certificados esos nexos que se están investigando desde que se conocieran detalles como que el ático en el que reside la pareja está a nombre de un empresario leonés o que un abogado de la ciudad representó a González Amador durante la inspección de la Agencia Tributaria. Un letrado que también tiene relación directa con Fernando Camino, el presidente de Quirón Prevención. Es la mujer de este último la que acudirá a declarar como investigada por la jueza de Madrid encargada del caso como había solicitado la acusación popular formada por Más Madrid y el PSOE.

Gloria Carrasco, la mujer del directivo de la empresa privada de sanidad más grande de España, es quién vendió a la pareja de Ayuso una presunta sociedad pantalla que podría haber sido utilizada por González Amador para repartir el pago de la comisión por la venta de mascarillas con Fernando Camino.

El Ministerio Público aprecia indicios del pago encubierto de una «comisión» de medio millón de euros por parte de la pareja de la presidenta madrileña a la esposa del presidente de Quirón Prevención. La sociedad, perteneciente al gigante de la sanidad privada que recibe cientos de millones de contratos públicos del gobierno autonómico cada año y que ostenta la condición de principal cliente de González Amador en su condición de técnico/comercial sanitario.

La instructora del caso Inmaculada Iglesias señala que cita a la farmacéutica Gloria Carrasco «con el fin de investigar si se pagó una comisión encubierta de casi medio millón de euros por la compra de una sociedad que, según los informes de la inspección de la Agencia Tributaria carecía de actividad y patrimonio», en referencia a 'Círculo de Belleza'.

Círculo de Belleza

Este era el nombre de una firma dedicada a productos de droguería, perfumería y cosmética con sede en un pueblo Pola de Gordón, en la misma dirección que la farmacia de la que era titular Gloria Carrasco.

La compra de esta sociedad fue la que provocó que González Amador fuera llamado a declarar como investigado en abril. Según la Fiscalía y las acusaciones populares, la pareja de Ayuso pagó «un precio desmesurado» cuando se hizo con 'Círculo de Belleza' en diciembre de 2020 «para encubrir el presunto soborno al directivo de Quirón», después de que González Amador cobrase más dos millones de euros en comisiones como intermediario en la venta de mascarillas para Mape, una empresa gallega de la que Fernando Camino -el directivo de Quirón- fue nombrado consejero unos meses antes.

Esta compra, la de la sociedad con el domicilio fiscal en La Pola de Gordón, levantó sospechas en Hacienda, que hasta ese momento sólo estaba investigando a la sociedad Maxwell Cremona por el doble fraude fiscal a través de las facturas falsas. La Agencia Tributaria, en la denuncia que dio origen a la posterior imputación por la evasión fiscal, ya entonces que era un «importe elevado» viendo el modesto capital de esa supuesta empresa de belleza que no tenía inmuebles ni empleados y sus únicos activos materiales eran tres aparatos de depilación y remodelación corporal, y un portátil. Además, su facturación no parece justificar una inversión de medio millón de euros. En 2019 'Círculo de Belleza' no llegó a los treinta mil euros; y en 2020 poco más de 31.000. En cuanto a los beneficios en esos dos años, fueron unos seis mil; y el pago del Impuesto de Sociedades fue de 1.200 euros.

Hasta diez años de prisión

Es por ello que González Amador ya no sólo se puede enfrentar a ser acusado por dos delitos fiscales por 350.000 euros, y otro por falsificación documental por evadir impuestos con ingeniería empresarial. Unos supuestos que se suelen saldar con multas para el condenado pero sin prisión.

Sin embargo, la línea de investigación que lo vincula con León, se ha activado por su imputación por presunta corrupción en los negocios -sobornos entre empresas para obtener ventaja-, lo que se castiga con hasta cuatro años de cárcel; y por administración desleal, que puede sumar otros seis años cómo máximo.

Todo por una, a la vista de los datos, humilde empresa de belleza, que el novio de Ayuso rebautizó poco después como 'Masterman&Whitaker Medical Supplies and Health Process Engineering S. L.', y que habría servido, según la Fiscalía, para un doble propósito. Por un lado sería una «mera sociedad interpuesta» para ocultar parte del doble fraude de 2020 y 2021 mediante una trama de facturas falsas y empresas pantalla para, como dijo Hacienda, de «trasladar ficticiamente parte de la actividad desempeñada frente a terceros, en concreto frente a Quirón Prevención S. L.». El segundo propósito sería ocultar los supuestos sobornos entre particulares.

Además, hoy una tercera cuestión. Un año después de comprar y rebautizar la supuesta empresa de belleza con sede en La Pola de Gordón, Maxwell Cremona, participada por González Amador, le vendió a él sus participaciones en la antigua 'Círculo de Belleza' por tan solo 3.300 euros. Hay que recordar que su coste total de adquisición fue de medio millón de euros. El novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid dijo ante la Inspección de Hacienda que hizo esa compra porque era «una apuesta para meter la cabeza» en la implantación en las farmacias del programa «covid seguro», vistos los contactos de sus responsables en este sector.

Sin embargo, no hay indicios de que 'Círculo de Belleza' tuviera alguna influencia en el mundo farmacéutico, más allá de estar domiciliada en la farmacia que Gloria Carrasco tenía en La Pola de Gordón. Lo cierto es que desde que esta firma se constituyó en 2008 por Fernando Camino, su esposa y el hermano de ésta, jamás tuvo una actividad importante. La mujer tenía inicialmente un sesenta por ciento de las acciones, y el marido y el cuñado un veinte por ciento cada uno. En 2020 y poco antes de venderla a la pareja de Díaz Ayuso, Gloria Carrasco se convirtió en socia única. En 2021, con la mercantil ya en manos de Alberto González Amador, se remitieron doce facturas por el alquiler de un coche de alta gama adquirido a finales de 2019 por valor de 6.512 euros a nombre de la boticaria.