Fademur reunirá a 300 féminas en León por el Día Internacional de las Mujeres Rurales

La Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur) celebra mañana su acto conmemorativo del Día Internacional de las Mujeres Rurales bajo el título 'Mujeres rurales frente a la emergencia climática: presente y futuro', en el que reivindicará el papel de las mujeres en situaciones climatológicas adversas, como los incendios que han asolado buena parte del país este verano, según un comunicado.

Durante el evento tendrá lugar la lectura de un manifiesto y se celebrarán dos mesas redondas, además de una entrega de reconocimientos a las personas más relevantes por su trayectoria y aportación al medio rural.

El acto, además, contará con la participación de la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España, Sara Aagesen, el alcalde de León, José Antonio Diez, la presidenta de Fademur, Teresa López y el secretario general de UPA, Cristóbal Cano, entre otros.

La cita tendrá lugar entre las 9.30 y las 14.30 horas, en el Teatro El Albéitar.