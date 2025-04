Una empresa de Victorino Alonso acusa de «expoliar sus bienes» a otra vinculada con el accidente de Cerredo

Leonoticias León Martes, 29 de abril 2025, 17:14 Comenta Compartir

La mercantil Proyectos Mineros e Ingeniería, S.A. (Promining), propietaria de los terrenos e instalaciones ubicados en el paraje denominado Alinos, en el término municipal de Toreno, «viene sufriendo el expolio de sus instalaciones por parte de la compañía Minas y Antracitas del Narcea, S.L. (Minarsa), cuyo Apoderado es Jesús Rodríguez Morán, quien también tiene el dominio de Blue Solving, responsable de los dos accidentes mineros ocurridos en la mina de Cerredo, con seis muertos entre los dos accidentes y varios heridos muy graves (unos de ellos con amputación de una pierna)», afirman en un comunicado de la empresa de Victorino Alonso.

«Para llevar a cabo dicho expolio», continúa el texto, «que se inició el pasado 10 de febrero, esta compañía ha urdido un alambicado plan en el que –mediante distintos engaños- consiguió una resolución del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de León fechada el 16 de diciembre de 2024, y modificada parcialmente el 21 de marzo de 2025 por las denuncias presentadas por Promining ante dicho organismo».

Sigue el comunicado: «Puestos de manifiesto los engaños con que se consiguió la resolución y la plena propiedad de Promining sobre los bienes que están siendo usurpados, el pasado 11 de abril, la Dirección General de Energía y Minas de la Junta, a instancias del recurso presentado contra las dos anteriores, acordó la suspensión de la ejecución de las dos resoluciones anteriores y ordenó a Promining reponer el vallado y señalización de las instalaciones. Tal decisión de la Dirección General se basa en que, las dos anteriores, decretaron el libre acceso a unas instalaciones que no pertenecen a Minarsa, lo que está produciendo unos perjuicios de muy difícil o imposible reparación, por el expolio de unos bienes o instalaciones privadas».

«A pesar de ello y de que esta resolución ha sido comunicada hace días a la propia Minarsa», afirman en el comunicado sobre esta empresa que comparte dueños con la que protagonizó los accidentes de Cerredo, «continúa la usurpación y el expolio de las instalaciones, haciendo caso omiso de la misma y además llevando a cabo los trabajos con total desprecio de la legislación laboral y de las normas de prevención de riesgos laborales. Esta empresa está utilizando maquinaria (palas cargadoras) que además de no ser de su propiedad, llevan siete años paradas y no se le ha hecho revisión alguna, con personal además no cualificado para ello».

También denuncian desde Promining que «(Minarsa) no tiene abierto centro de trabajo, hay fundadas sospechas de que la mayor parte del personal que está trabajando no está dado de alta, que carecen de un Plan de Prevención aprobado y que no tienen coordinación de actividades empresariales. Adicionalmente se han podido apreciar depósitos de hidrocarburos sin señalizar, vertidos de esta sustancia en las vías anexas a los trabajos, sin darse de alta como productores de residuos, incumpliendo también por tanto la normativa medioambiental».

Finaliza el comunicado: «Nos encontramos ante un marco de ilegalidad que, aprovechándose de los tiempos que necesitará la Justicia para resolver los procedimientos judiciales que Promining ha iniciado, puede dar lugar a nuevos accidentes, máxime si tenemos en cuenta el grado de irresponsabilidad que el empresario de Minarsa ya ha demostrado en los accidentes de Cerredo, en los que tenía a sus trabajadores explotando una mina de carbón sin ningún tipo de ventilación. Todo lo cual, Promining quiere hacer público para general conocimiento y por lo que pueda pasar».

