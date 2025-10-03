Ecologistas lleva a la vía judicial el macrovertedero de San Justo de la Vega Denuncian que operará con un millón de toneladas de residuos altamente peligrosos y que no está justificada su declaración como proyecto regional

Ecologistas en Acción de León ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Valladolid, contra la Orden de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta publicada en el BOCyL el 6 de agosto 2025 por la que se aprobó el Proyecto Regional (instrumento de ordenación del territorio) que proporciona el marco jurídico para la implantación de los macrovertederos que, con capacidad para cinco millones de toneladas de residuos industriales (de las que un millón serán residuos peligrosos), promueve en San Justo de la Vega la mercantil 'Valorización Verde, S.L.' filial de Latem Aluminium.

Subsidiariamente recurrimos la declaración de impacto ambiental DIA favorable a dicho proyecto regional, que la Consejería disimula denominándolo «Parque Medioambiental de Tratamiento de Residuos» cuya autorización ambiental aún no se ha publicado en el BOCyL y habrá también que recurrirla.

Los Proyectos Regionales (de interés para el conjunto de la comunidad), los aprueba la Consejería de Medio Ambiente y, al no haber instancia superior, solo cabe recurrir ante los tribunales de justicia. Así lo ha hecho esta asociación, convencida «de la nulidad de pleno derecho» de este PR que, mientras esté vigente, puede facilitar la autorización de los vertederos a otros promotores.

Los Ecologistas entienden que «sobran motivos para pedir la dimisión de Suarez-Quiñones si tenemos en cuenta, además, que su nefasta gestión ambiental ha ido acompañada de corrupción presunta». También apuntan a las denuncias ante la Fiscalía que han sellado distintas asociaciones ecologistas de León.

Ecologistas en Acción fundará principalmente su demanda en la falta de justificación del proyecto regional, avalada por los informes de la sección de residuos de la propia Consejería de Medio Ambiente, y en el alto riesgo de contaminación con sustancias tóxicas y peligrosas de las masas de agua, superficiales y subterráneas, debido al emplazamiento inadecuado de los vertederos, en zona inundable entre dos arroyos y sobre un acuífero de alta permeabilidad.