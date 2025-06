Dos accidentes en las carreteras leonesas en la mañana de este sábado 7 de junio Un vehículo se salió de la vía en Cabrillanes y otros dos colisionaron en la N-630, en Pola de Gordón; no se registraron heridos en ninguno de los casos

Lucía Gutiérrez León Sábado, 7 de junio 2025, 12:52 Comenta Compartir

La mañana de este sábado 7 de junio ha estado marcada por dos incidentes de tráfico ocurridos en distintas carreteras de la provincia de León. Ambos sucesos fueron comunicados al Centro de Emergencias 112 de Castilla y León, que recibió los avisos con poca diferencia.

El primero de los accidentes tuvo lugar en la CL-626, en la localidad de Cabrillanes, dentro de la comarca de Babia, donde un turismo se salió de la vía. Aunque no se han facilitado detalles sobre las causas del suceso, el 112 recibió el aviso en las primeras horas de la mañana. No fue necesaria asistencia sanitaria, ya que no hubo personas heridas.

El segundo incidente ocurrió a las 12:40 horas, cuando el 112 fue alertado de una colisión entre dos turismos en el kilómetro 116 de la N-630, en las inmediaciones de Pola de Gordón. Según el aviso, ambos vehículos permanecían en la calzada tras el impacto.

En ambos casos, se dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico, pero no fue necesaria la intervención de medios sanitarios, al no haberse producido heridos. Los incidentes se resolvieron en el lugar sin mayores consecuencias.