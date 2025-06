Vecinos afectados la caída de un rayo en Olleros de Sabero: «Parecía una explosión»

Lucía Gutiérrez León Viernes, 6 de junio 2025, 08:21 Comenta Compartir

«Fue como una explosión», relatan varios testigos.Un rayo de gran intensidad impactó el pasado martes 3 de junio en la localidad leonesa de Olleros de Sabero, generando importantes daños materiales y dejando sin suministro eléctrico a decenas de vecinos durante más de seis horas.

El incidente ocurrió en torno a las 15:15 horas en la zona de Las Colominas, justo frente a la subestación de Iberdrola, un punto habitual de descarga eléctrica en la zona, pero que esta vez dejó consecuencias más graves de lo habitual.

Vecinos afectados

Laura Domínguez, vecina de uno de los edificios situados justo frente a la subestación de Iberdrola, fue testigo directo del impacto. «Yo estaba en la cocina, hablando por teléfono, y lo vi caer literalmente en el pararrayos de la central», relató. Según explicó, eran las 15:15 o 15:20 cuando se produjo la descarga. «Fue como una explosión», describió, y añadió que el rayo le reventó las luces LED y el termoeléctrico. «De primeras, el susto fue bastante grande», reconoció.

«Cae muchas veces en el pararrayos, pero normalmente no hacen el daño que hizo esta vez» Laura Domínguez

Domínguez, que reside a escasos dos metros de la instalación eléctrica, aseguró que no es la primera vez que se producen descargas en la zona. «Cae muchas veces en el pararrayos, pero normalmente no hacen el daño que hizo esta vez», señaló. En su caso, no sufrió daños graves en electrodomésticos porque no tenía más que lo básico enchufado en ese momento. «Otras veces sí se me han estropeado cosas, pero ahora no», aclaró.

La vecina también explicó que el suministro eléctrico en su vivienda no se restableció hasta las 21:00 o 21:30 horas. Aunque no preguntó expresamente por la avería, afirmó que «los vecinos estaban más pendientes» y que se notaba cierta preocupación en el ambiente. En su caso, lo vivió con relativa calma: «Lo tengo normalizado», apuntó, dado que este tipo de fenómenos no le resultan extraños por la ubicación de su casa.

Daños en la zona afectada

Por su parte, Juan Carlos Hurtado, residente en uno de los bloques más altos del tercer pabellón afectado, relató que también estaba en la cocina cuando ocurrió el suceso. «Cayó un rayo inmenso, un trueno gordísimo», recordó.

«En la vida oí algo así y llevo 50 años en Olleros» Juan Carlos Hurtado

El estruendo fue tan fuerte que lo comparó con una explosión: «Sonó como una bomba. En la vida oí algo así y llevo 50 años en Olleros», afirmó. En su caso, solo se le averió el decodificador del Plus, y no llegaron a quedarse sin luz. «Empezó a llover fuerte, solo fue ese momento y ya está», dijo. Reconoció que no sintió miedo porque conocía la existencia de una alerta amarilla, y apenas habló del tema con otros vecinos, salvo con uno de los afectados que también sufrió daños considerables.

