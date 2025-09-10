leonoticias - Noticias de León y provincia

La Diputación impulsa el desarrollo rural en Valdevimbre con 1,2 millones en los dos últimos años

El presidente destaca la mejora de las infraestructuras en los pueblos como una apuesta de futuro al servicio de los vecinos

Leonoticias

Leonoticias

León

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 13:07

La localidad leonesa de Valdevimbre estrenó este miércoles un nuevo edificio de usos múltiples en un acto que puso de relieve el apoyo de la Diputación de León con el medio rural, ya que la institución provincial ha impulsado en los dos últimos años el desarrollo del municipio con 1,2 millones de euros repartidos en diferentes plantes.

El presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel, señaló durante el acto que la inauguración «supone mucho más que la apertura de unas instalaciones modernas», al tratarse de «una apuesta de futuro al servicio de los vecinos, diseñada para impulsar la vida social, cultural y comunitaria de Valdevimbre».

Courel destacó también que la obra ha sido posible gracias a la colaboración entre administraciones y subrayó el papel de la Diputación de León que «solo en este mandato, ha destinado a Valdevimbre 1,2 millones de euros, de los cuales 600.000 proceden de planes provinciales y del Plan de Infraestructuras, Obras y Servicios de este año». «Esta inversión refuerza nuestro compromiso con los municipios, grandes y pequeños, para que dispongan de los recursos necesarios que garanticen calidad de vida y oportunidades a sus vecinos», añadió.

El máximo representante de la institución provincial afirmó que el objetivo de la Diputación es «dotar a los pueblos de infraestructuras útiles, fomentar la participación comunitaria, contribuir a fijar población, generar actividad económica y evitar que las familias tengan que marcharse».

Motor de «convivencia»

Por ello, se mostró convencido de que el nuevo edificio será «un motor de convivencia y de proyectos colectivos», al tiempo que se comprometió a «seguir apoyando a Valdevimbre y a todos los municipios de la provincia, trabajando codo con codo con alcaldes y alcaldesas para fortalecer el medio rural».

En el acto, en el que también participaron los diputados provinciales José Pellitero, Roberto Aller y Emilio Martínez, se llevó a cabo el descubrimiento de una placa conmemorativa por parte del subdelegado del Gobierno, Héctor Alaiz, y el alcalde del municipio, Ángel María Cueto.

