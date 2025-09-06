Se originan cinco nuevos incendios en la provincia de León En un lapso de hora y media, se inician cinco fuegos en zonas diferentes de la provincia de León que se suman a los dos ya activos desde este viernes

La provincia de León lucha este sábado contra siete incendios, cinco de ellos originados este mismo sábado, en el que toda la comunidad está en riesgo extremo de incendios forestales.

En una jornada marcada por la reivindicación en la ciudad de León de los bomberos forestales, cuatro fuegos han saltado entre las 14:30 y las 16:00 horas en diferentes puntos de la provincia.

El primero de ellos ha surgido en Valtuille de Abajo, en El Bierzo, con nueve medios trabajando sobre el terreno: tres agentes medioambientales, tres cuadrillas, dos autobombas y un helicóptero.

A él se unió a las 15:00 horas otro fuego en Garaño, que ya fue escenario de uno de los incendios más peligrosos de esta última oleada del mes de agosto. El fuego parece controlado, con una autobomba trabajando en él.

Acebedo, Babia y Riego de la Vega

Minutos después, a las 15:20 horas, se originó un incendio cerca del casco urbano de Acebedo, en la montaña de Riaño, donde un helicóptero y una cuadrilla helitransportada han conseguido contrlar la situación.

Superadas las 15:30 horas se declaró otro fuego en Torre de Babia, en el municipio de Cabrillanes, donde trabajan dos helicópteros y tres cuadrillas helitransportadas.

Pasadas las 16:00 horas también ha aparecido otro incendio en Riego de la Vega, cerca de la A-6, en el que trabajan dos agentes medioambientales, dos cuadrillas terrestres y una autobomba.

Los efectivos también trabajan contra las llamas en El Espino, en un incendio surgido a última hora de este viernes, y en acabar de sofocar el incendio de Fasgar, activo desde el 8 de agosto.

Cabe recordar que en la comunidad se han originado este sábado un incendio de nivel 1 de peligrosidad en la localidad salmantina de Garcibuey y otro de nivel 2 en la localidad zamorana de Castromil.

